Paris 2024 : à J-500, derrière le symbole, des dossiers brûlants

Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024

Publié le 13/03/2023 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Actu experts prévention sécurité, France

Ce mardi 14 mars projette la France à 500 jours de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Au-delà du symbole, le pays figure-t-il bien dans les temps ? L’Elysée l’assure. Etat des lieux.

Etat et collectivités locales

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Déjeuner avec des représentants d’entreprises partenaires des Jeux olympiques de Paris 2024, entretien avec Thomas Jolly, directeur artistiques aux manettes de la cérémonie d’ouverture, rencontre avec 500 fonctionnaires d’Ile-de-France déjà mobilisés… Ce mardi 14 mars, à très précisément 500 jours du lancement des Jeux de Paris, Emmanuel Macron s’offrira une parenthèse olympique. Et ce, avant un point d’étape détaillé en conseil des ministres, le mercredi 15 mars : le président de la République « souhaite s’assurer que chacun est au travail, sur un agenda et une feuille de route clairs sur lesquels l’ensemble des embûches possibles soit connues et anticipées », resitue l’Elysée.

Sécurité – des cérémonies, des épreuves, des festivités… – transports, hébergement des personnes ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Prévention-Sécurité, Club Acteurs du sport E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club acteurs du sport pendant 30 jours J’en profite

Cet article est en relation avec le dossier