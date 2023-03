Insertion, nature… La Ferme des possibles fournit bien plus que des légumes

Agriculture

Publié le 23/03/2023

La coopérative Novaedia répond à des préoccupations sociales et écologiques en réinsérant des personnes grâce un projet qui va du champ à l’assiette. Sa ferme, à Stains, est un outil d’inclusion et un espace de nature pour les riverains.

[Stains, Seine-Saint-Denis, 39 200 hab.] Coincée entre le parking du lycée Maurice-Utrillo, le gymnase municipal, quelques entrepôts de grossistes et le lotissement de la rue du Moulin-à-Vent, La Ferme des possibles, à Stains, est un atoll vert de 1,3 hectare au milieu du bitume. Poneys, chèvres et moutons accueillent le visiteur désorienté. Entre les haies et sous les arbres, le sol est strié de lignes de plantations maraîchères. La promenade centrale, bordée par une serre et des buttes de cultures, se termine sur le seuil d’un astucieux bâtiment bioclimatique de 1 800 mètres carrés. C’est ici que la société coopérative Novaedia a installé son siège social et ses cuisines en 2020, après avoir redonné vie à la friche maraîchère que la ville a mise à disposition dès 2014.

« On a planté les premiers arbustes à la Sainte-Catherine 2015 », se souvient Mohamed ­Gnabaly, pionnier du projet et directeur général de la coopérative. En réalité, tout remonte à 2011 lorsque son association, Capital banlieue, a envoyé ses premiers jeunes travailler chez des maraîchers franciliens. La distribution de paniers aux entreprises a démarré peu après. « Au bout de quelques années, les agriculteurs ont été saturés par la demande et nous avons eu l’idée de produire nous-mêmes », raconte-t-il.

Livraisons en entreprise

Sept ans plus tard, l’expérimentation a bien tourné : la ferme donne chaque année deux tonnes de fruits et légumes, des aromates et quelques centaines d’œufs produits par onze poules de Mantes. La production fruitière est intégrée dans les paniers bios que Novaedia prépare et livre en entreprise, à hauteur de cinq tonnes par semaine. « Nous travaillons avec des ­grossistes d’Ile-de-France pour compléter nos paniers », détaille-t-il. Le reste de la production est intégré à l’activité de restauration-traiteur.

« On a essayé les produits bios, mais les entreprises n’étaient pas prêtes à payer. C’est en train de changer », espère Mohamed Gnabaly. Elles sont en revanche séduite