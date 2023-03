Comment Citeo développe des filières pour les plastiques non recyclés

Déchets d'emballages

Publié le 13/03/2023 • Par Fabienne Nedey • dans : actus experts technique, France

Pots de yaourt, bouteilles de lait, barquettes de viande, films : l’absence de filières de recyclage pour ces emballages en plastique était l’un des enjeux de l’extension des consignes de tri des emballages. Citéo investit pour pallier cette carence et faire naître les capacités industrielles de traitement.

Avec l’extension des consignes de tri des emballages ménagers, tous les Français sont maintenant appelés à jeter dans le bac jaune les pots, barquettes, tubes, films et autres emballages plastiques, alors que seuls les bouteilles et flacons en plastiques étaient auparavant concernés par la collecte. Mais les recycleurs ont, dès le départ, alerté sur la difficulté de recycler certaines familles d’emballages : le PET (polyéthylène téréphtalate) opaque (bouteilles de lait), le PET coloré (bouteilles également), les barquettes en PET (de viennoiserie, fruits et légumes, viandes et charcuteries), les pots en PS (polystyrène), les films PE (polyéthylène) ou PP (polypropylène). Pour voir émerger de nouvelles solutions pour recycler ces matières, il fallait, au préalable, capter suffisamment de ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne