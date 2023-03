Paris-2024

Les Jeux olympiques 2024 sur leurs terres

Publié le 15/03/2023 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

OceanProd - Adobe stock

Plus de trois ans après son lancement, et à 500 jours des Jeux olympiques et paralympiques (JOP), le label Terre de jeux 2024 a été adopté par quelque 3 900 acteurs du sport en France ou par des ambassades dans le monde, chacun mettant en œuvre les projets les plus divers : événements et animations, dispositifs d’accès au sport pour les enfants ou les seniors… Petit focus sur des terres inventives.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Etat et collectivités locales

JO 2024

Sport