Fibre et 4G mobile : une couverture totale du territoire au prix d’un cadeau fiscal aux opérateurs ?

Publié le 10/03/2023 • Par Emilie Denètre • dans : Actu experts finances, France

Public Domain

Auditionné par la commission de l’aménagement du territoire du Sénat, le ministre chargé de la Transition numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barrot, a dressé l’état des lieux du Plan France Très haut débit et de celui du New Deal Mobile. Pour parvenir aux objectifs que s’est fixés l’État, et contraindre les opérateurs à tenir leurs engagements, il assure qu’il utilisera tous les leviers à sa disposition… notamment la taxe reversée aux collectivités : l’Ifer.

