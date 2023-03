SD-WAN : comment cette technologie réseau facilite les missions des collectivités

Publié le 15/03/2023 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Portée par les nouveaux usages de leurs administrés, la transformation numérique des territoires s’accélère. Une transition qui impose la mise en place d’applications informatiques innovantes, et par extension, d’infrastructures suffisamment performantes pour assurer la disponibilité de ces services.

En matière de connexion, l’organisation et les missions de chaque collectivité territoriale vont guider la définition des besoins en infrastructures. « Les communes prioriseront la gestion des écoles maternelles et primaires, l’urbanisme. Les départements se concentreront sur les collèges, entre autres, tandis que les régions s’orienteront vers les lycées, le transport et l’aménagement du territoire » rappelle Frédéric Coustance, SDWAN Sales Specialist au sein d’HPE Aruba Networking.

A titre d’exemple, la digitalisation des collèges et des lycées entraîne l’ajout de nombreux services tels que la possibilité de suivre les cours à distance, ou encore la numérisation des ouvrages. Ces fonctionnalités imposent la mise en place et l’accès à un datacenter pour les élèves équipés de terminaux mobiles dans les enceintes des établissements scolaires. Cet accès est notamment rendu possible par l’installation d’un réseau WiFi robuste et bien entendu sécurisé par différents protocoles de micro-régulation.

Une expertise technique de proximité

Sur le plan technique, ces enjeux réseaux peuvent être relevés par le déploiement d’un réseau SD-WAN (Software-defined Wide Area Network). Grâce à la redondance des systèmes de connexion, la qualité et la sécurité de l’accès aux données peuvent être garanties. Afin de palier toute défaillance, l’infrastructure virtuelle mixe les technologies de connexions avec et sans fil. « Le système constitue une brique complémentaire qui favorise l’efficience des applications mises en place avec les collectivités locales », explique Raphaël Charreyron.

La technologie s’appuie également sur des plateformes comme Silver Peak (afin de prioriser automatiquement les flux de données), et des applications telles que ClearPass (en matière de sécurité d’un réseau). Elles répondent à la nécessité de rationaliser les équipements, d’améliorer les performances et la résilience des programmes utilisés par les collectivités. Elles contribuent aussi à renforcer la sécurité des connexions à l’heure où l’IoT (internet des objets) s’invite dans l’urbanisme, pour mesurer par exemple les flux de piétons, de cyclistes, de voitures… ou bien encore analyser les images.

Rationalisation des investissements, simplification des connexions et sécurisation des accès, résume Raphaël Charreyron. Ainsi les atouts du SD-WAN. « Nous partons de l’existant, nous testons les nouvelles solutions techniques, avant de déployer les applications et l’infrastructure requises ». La force de la démarche « proof of concept » appliquée aux collectivités locales !

Sur le terrain, les équipes d’Axians et d’HPE Aruba Networking interviennent en effet de concert, au plus près des collectivités territoriales grâce à un service commercial et technique réparti sur l’ensemble du territoire. « Nous sommes à l’écoute des besoins des élus en matière de réseaux informatiques et d’interconnexions », indique Raphaël Charreyron. Une expertise technique et une proximité soulignée également par Frédéric Coustance. « Notre organisation par secteur d’activités nous permet d’apporter une écoute toute particulière des attentes des collectivités territoriales et de définir des réponses spécifiques à leurs enjeux à l’aide de nos partenaires intégrateurs tels qu’Axians. »

Accompagner les territoires

Les études menées par les experts métiers d’Axians et d’HPE Aruba Networking visent alors à définir la bande passante optimale pour chaque service numérique géré par la collectivité, mais aussi la stratégie de sécurité requise. Les compétences mises en œuvre favorisent le déploiement d’une offre clé en mains et sur-mesure. « Mais notre savoir-faire ne se limite pas à définir le périmètre d’un projet, ses fonctionnalités, sa pertinence par rapport au modèle existant, son coût ou encore à assurer son installation, relève le responsable. Nous accompagnons également les collectivités dans l’utilisation de la solution réseau. »

Sur le plan économique, la mise à jour d’un réseau traditionnel vers le SD-WAN apporte aussi une certaine optimisation des coûts, tout en prenant en compte les extensions futures grâce à une plus grande évolutivité des infrastructures.

