La liste des routes à grande circulation modifiée

Voirie

Publié le 10/03/2023 • Par Brigitte Menguy • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un décret actualise le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 modifié fixant la liste des routes à grande circulation.

Les routes à grande circulation sont les routes qui permettent d’assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation.

Le décret a pour objet :