Accueil

Actualité

Actualité A la une

A la une La Cour des Comptes s’attaque au millefeuille territorial

Décentralisation

La Cour des Comptes s’attaque au millefeuille territorial

Publié le 10/03/2023 • Par Jean-Baptiste Forray Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France

Jeantrekkeur / AdobeStock

Dans leur rapport annuel, les magistrats financiers jugent que la loi NOTRe et le redécoupage des régions n’ont pas permis d’éclaircir le paysage. Ils appellent à des fusions de communes. Sur le chapitre financier, le bilan n'est pas plus reluisant. La Cour pointe des modalités de financements de plus en plus complexes et pas toujours propices à l'efficience de la gestion publique.