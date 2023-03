L’Ademe veut accompagner toutes les collectivités, pas seulement les bons élèves

Transition écologique

Publié le 10/03/2023 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Boris Ravignon revient sur les priorités de son action à la tête de l’Ademe au cours d’un un entretien avec deux associations de journalistes spécialisés sur la transition écologique. Actuellement président par intérim du conseil d’administration, il doit être pérennisé à ce poste dans les prochaines semaines pour un nouveau mandat de cinq ans.

Boris Ravignon avait pris son bâton de pèlerin de nouveau président directeur général de l’Ademe, ce mercredi 8 mars 2023, pour venir échanger avec les membres de l’Association des journalistes de l’environnement et de l’Association des journalistes de l’énergie. Plus exactement le bâton de président par intérim car s’il a été nommé le 22 décembre 2022 à cette fonction (en conseil des ministres), c’était pour aller au terme de la présidence d’Arnaud Leroy, parti avant la fin de son mandat de 5 ans.

D’où le fait que le Président de la République l’ait à nouveau proposé le 3 mars à ce poste de Président du conseil d’administration de l’Ademe, pour un nouveau mandat de 5 ans. Le candidat sera donc à nouveau auditionné devant les deux commissions du Sénat et de l’Assemblée nationale (la ...