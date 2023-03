Accueil

France Egalité professionnelle : une journée d’ateliers organisée à Saint-Quentin

Egalité professionnelle : une journée d’ateliers organisée à Saint-Quentin

Publié le 10/03/2023 • Par Maud Parnaudeau • dans : France, Toute l'actu RH

Mercredi 8 mars, les agents et les cadres de la ville, de l’agglomération et du CCAS de Saint-Quentin (Aisne) étaient invités à participer à des ateliers autour de l’égalité professionnelle et des droits des femmes. Les échanges vont nourrir de nouvelles actions en faveur de l’égalité femmes-hommes au sein des trois collectivités mutualisées.

