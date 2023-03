L’Una demande un plan de sauvetage des structures non lucratives

Autonomie

Publié le 10/03/2023

L’Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles (Una) estime à 100 M€ les sommes à débloquer d’urgence pour sauver le secteur de l’aide à domicile, qui arrive à son « point de rupture », selon Marie-Reine Tillon, sa présidente. À l’occasion de la présentation des résultats de son 4e observatoire sur les difficultés rencontrées dans la prise en charge des demandes, l’Una appelle à mieux doter le domicile, « petit Poucet » de la branche autonomie.

La coupe est pleine, pour Marie-Reine Tillon, présidente de l’Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles. La 4e édition de l’Observatoire, mené par Opinion Way auprès de 131 directeurs des services d’aide et de soins à domicile de son réseau (sur 630), ancre les difficultés dans une lancinante répétition. En 2022, plus d’1 demande sur 10 a dû être refusée, un chiffre en hausse de 20 % par rapport à 2020, et plus d’une demande sur 4 n’a pas pu être prise en charge intégralement par la structure. Ce sont les SSIAD qui enregistrent le plus de refus de prise en charge (16 % versus 10 au général).

Le principal facteur de refus de prise en charge est le manque de personnel : en 2022, 95 % des structures qui ont dû refuser une demande de prise en charge l’ont fait pour ce motif. Et 9 directeurs sur 10 déclarent que la situation s’est dégradée par rapport à 2021.

Près de 70 % des structures ont constaté des départs de leurs salariés vers d’autres établissements, ou pour changer d’activité professionnelle, notamment parmi les aides-soignants et dans une moindre mesure les infirmiers. Sans pouvoir complètement incriminer ces transferts par un effet Ségur, ou de nouvelles aspirations post-Covid…

Un projet de transformation managériale

De fait, près de 15 000 postes seraient à pourvoir dans les associations du réseau, et 40 000 au niveau de la branche, selon Marie-Reine Tillon. Conditions de travail difficiles, salaires faibles, les recruteurs constatent que 52 % des postes ouverts ne sont pas pourvus… Pourtant, l’ Una a engagé un projet visant à encourager les innovations managériales, soutenu par la CNSA : de la promotion des métiers au développement de l’apprentissage, en passant par la formation en situation de travail, l’intégration des nouveaux arrivants ou la mise en place de nouvelles organisations de travail (avec des équipes autonomes), les structures tentent d’agir sur les leviers d’attractivité des métiers…

Selon le baromètre, l’amélioration de la qualité de vie au travail est plébiscitée par 96 % des directeurs pour pallier les difficultés de recrutement. D’ores et déjà, 77 % assouplissent les horaires de travail, 4 structures sur dix font appel à de nouveaux profils, qu’ils forment à leurs métiers notamment par le biais de l’apprentissage. Une convention a ainsi été signée en avril dernier avec la Fédération nationale pour l’apprentissage aux professions sanitaires et sociales, pour agir en faveur du développement de l’apprentissage au bénéfice des structures de l’Una. Car si les formations ont été rénovées, le domicile reste encore trop souvent « le petit Poucet », selon Marie-Reine Tillon.

Ces démarches de modernisation reposent sur le volontariat, et concernent des structures en relative bonne santé économique. D’autres, en dépit de l’avenant 43, perdent de l’argent… Près de 25 % des structures de l’Una seraient en grande difficulté, selon Marie-Reine Tillon. « Comment peut-on faire un virage domiciliaire avec 15 % du budget autonomie pour le domicile ? questionne-t-elle. Nous demandons un plan de redressement, avec un engagements de nos structures à prendre des mesures pour revaloriser l’attractivité de nos métiers et assurer la pérennité de notre secteur. »

