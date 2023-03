Une mission nationale d’appui à l’investissement immobilier va être lancée

Modernisation des Ehpad

Publié le 10/03/2023 • Par Nathalie Levray • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et l’Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (Anap) s’unissent pour un accompagnement sur-mesure des Agences régionales de santé et gestionnaires par la Mission nationale d’appui à l’investissement immobilier médico-social. En ligne de mire : que les projets immobiliers du PAI Ségur aboutissent.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Dans le contexte du constat de la vétusté des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) par le rapport Libault en 2019, de la mise en place du Ségur de l’investissement immobilier dans le médico-social (1,5 milliard d’euros sur cinq ans) et du retour d’expérience « covid », la CNSA a demandé à l’ Anap de concevoir un outil spécifique à destination des agences régionales de santé et des gestionnaires d’établissements : la mission nationale d’appui à l’investissement immobilier médico-social (MNAI). Cet outil complète les outils conçus depuis 2021 par la CNSA. Seuls les Ehpad publics et associatifs sont concernés.

462,5 millions d’euros pour 2023-2024

Virginie Magnant, directrice de la CNSA , indique que l’objectif de cette mission est de « soutenir les porteurs de projets immobiliers des ARS dans le déploiement du programme Ségur de l’investissement ». C’est qu’en ce début d’année 2023, si « la stratégie régionale a été établie par les ARS qui ont sélectionné 417 projets de transformation / rénovation d’Ehpad », le besoin d’un appui renforcé est fort.

À défaut, les sommes prévues ne seront pas investies et les projets immobiliers du PAI Ségur n’aboutiraient pas. 417 projets pour 527,5 millions d’euros en 2021 et 2022 ont d’ores et déjà été retenus par les ARS dans le cadre de la mise en œuvre du volet immobilier du Ségur. Reste 462,5 millions d’euros en complément en 2023-2024.

1,2 million d’euros pour accompagner

La MNIA prend la forme d’une convention de trois ans (2023-2025) conclue entre la CNSA et l’ Anap , concrétisant l’orientation de cette dernière vers le champ médico-social, conformément à son engagement envers l’État. L’Anap met ainsi au service de ce secteur « l’expertise immobilière de son équipe et ses outils » en vue de « lever les points de tension technique, bâtimentaire ou financière », précise Stéphane Pardoux, directeur de l’Anap.

Financée à hauteur de 1,2 million d’euros « montant ajustable en 2024 et 2025 selon les besoins », selon Virginie Magnan, la MNAI apportera un accompagnement de terrain opérationnel aux porteurs de projets immobiliers médicosociaux retenus dans le cadre des stratégies régionales des ARS .

4 ETP pour 60 à 80 opérations par an

Les deux contractants misent sur l’accompagnement de « 60 à 80 opérations par an ». À cet effet, les effectifs de l’ Anap (94 ETP) ont été renforcés par le recrutement de quatre ETP ciblés « médicosocial » et spécialistes dans l’immobilier et le financement. En interne, les équipes ont été réorientés vers les questions médicosociales.

Il est également prévu de recourir, « en complément et en renfort des salariés », au réseau des 500 experts externes attachés à l’Anap. Ces personnes de terrain (notamment 50 dans l’immobilier, 50 dans le médicosocial, 25 dans les finances) « connaissent parfaitement les modes de fonctionnement et participent de pair à pair à l’apport du conseil public ». C’est un « gage de réussite », pour Virginie Magnant.

Projets à enjeux

L’ Anap assurera le secrétariat de la mission. La MNAI interviendra uniquement à la demande du directeur général des ARS . Trois documents devront être transmis : un autodiagnostic – conçu avec le Laboratoire des solutions de demain – rempli par le gestionnaire d’établissement pour donner « une vision à 360 ° de l’établissement et du projet de réhabilitation », l’accord du conseil départemental sur l’intérêt d’accompagner le projet, et une contextualisation de l’opération par l’ARS.

Un comité de pilotage (CNSA, Anap, Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), membres du Laboratoire des solutions de demain) validera l’intervention des experts de la MNAI et ses modalités. Ce comité, réuni chaque mois à compter d’avril, suivra le bon avancement des opérations, en lien étroit avec les ARS et les conseils départementaux. Sont visés « les projets à enjeux » : petits Ehpad sans compétence spécifique immobilière, technique et/ou financière, ou projets complexes au plan du financement ou du bâti.