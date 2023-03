Inégalités territoriales

Santé : « L’échelon communal est encore peu organisé »

Publié le 15/03/2023 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

F. Klemczynski / Divergence

Daniel ­Benamouzig, directeur de recherche au CNRS et de la chaire « santé » de ­Sciences-po, et Patrick ­Hassenteufel, professeur de science politique à l’université de Paris-­Saclay et à Sciences-po Saint-Germain-en-Laye, estiment que la ­France a besoin de capacités territoriales rénovées en matière de santé publique et en expliquent les raisons.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Collectivités territoriales

Santé publique