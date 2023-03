La métropole de Grenoble, territoire test pour l’humusation ?

Funéraire

Publié le 17/03/2023 • Par Sarah Boucault • dans : Actu experts prévention sécurité, Régions

La métropole de Grenoble, forte de son histoire funéraire, aimerait s’engager davantage dans le funéraire écolo et pourquoi pas, devenir territoire test pour l’humusation (ou humification), le processus de compostage du corps humain.

En août 2022, la députée iséroise Elodie Jacquier-Laforge posaitune question à l’Assemblée nationale sur l’humusation dans le but d’intégrer cette nouvelle pratique, aux « nombreux avantages écologiques, économiques ou de gestion d’espace » aux côtés de la crémation et de l’inhumation.

Publiée en janvier 2023, la réponse du gouvernement rappelle que « la réglementation et la jurisprudence n’acceptent que deux modes de sépulture : l’inhumation et la crémation » et que l’humusation est interdite car elle « soulève des questions importantes, tenant notamment à l’absence de statut juridique des particules issues de cette technique et de sa compatibilité avec l’article 16-1-1 du Code civil, qui dispose que « les restes des personnes décédées, y compris les cendres de ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Prévention-Sécurité E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne