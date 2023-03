Violences sexuelles faites aux enfants : chantier prioritaire pour l’aide sociale à l’enfance

Protection de l'enfance

En Seine-Saint-Denis, l’observatoire départemental des violences envers les femmes, en lien avec l’ASE, a mené une étude inédite sur 100 dossiers d’enfants placés victimes de violences sexuelles. Dont certains durant leur placement. Le département s’engage à améliorer le repérage et la prise en charge des victimes, à travers un plan d’action.

« L’objectif de l’étude est de permettre un meilleur repérage des situations et une meilleure prise en charge des enfants victimes. Elle concerne 100 dossiers d’enfants placés, qui ont marqué l’ ASE du fait de la gravité des violences sexuelles subies », explique Alix Vallot, chargée d’études à l’observatoire des violences envers les femmes de la Seine-Saint-Denis, qui présentait les résultats d’un an d’enquête, lors de la 21e rencontre de l’observatoire.

Il en ressort que les violences sexuelles commencent très tôt, à 6 ans pour les garçons et 10 ans pour les filles, et s’accompagnent très souvent de violences psychologiques, physiques et conjugales. 46 enfants ont été placés pour d’autres motifs et ont révélé les violences sexuelles pendant le placement. « D’où l’importance de poser systématiquement la question et de faciliter les révélations pendant la prise en charge », souligne Alix Vallot.

Sur les 100 enfants, 72% sont victimes d’inceste, le plus souvent par leur père (58%), et 23% sont victimes d’une personne de leur entourage. Les enfants connaissent presque toujours (94%) leur agresseur. Les agresseurs sont des hommes (98%), le plus souvent majeurs (63%), mais 37% sont mineurs. La durée des violences subies – trois ans et dix mois en moyenne pour l’échantillon étudié – « montre qu’il est très difficile pour les enfants de parler », note l’auteure.

Violences sexuelles sur le lieu de placement

Un chiffre interpelle : 57 enfants sur 100 ont été victimes de violences sexuelles pendant leur placement à l’ ASE , dont 29 sur le lieu de placement, le plus souvent par un autre enfant placé (24), plus rarement par un professionnel ou l’entourage d’un professionnel (6). 15 enfants ont été violentés à l’occasion d’un retour en famille, dans le cadre du droit de visite et d’hébergement, « un risque à avoir en tête lorsque l’enfant est placé pour un autre motif », souligne la chargée d’étude.

L’étude confirme l’insuffisance du repérage de ces situations, compliqué par le fait que l’agresseur dissuade l’enfant de révéler les violences. Plus de 90% des signalements proviennent de l’Education nationale.

L’étude met en évidence les conséquences de ces violences sur la santé et la scolarité de ces enfants, dont une majorité présente des symptômes de psychotraumatisme (angoisses, idées suicidaires, tentatives de suicide, troubles alimentaires, énurésie, addictions). La majorité a des retards scolaires et 38% sont déscolarisés.

Elle révèle aussi l’insuffisance des soins apportés aux victimes : si la majorité des 100 enfants concernés a bénéficié d’un suivi psychologique, celui-ci a été souvent très court. Et seuls 7 enfants ont bénéficié de soins spécialisés en psychotraumatologie.

Bientôt un « plan d’action » du département

En réponse à cette problématique, Stéphane Troussel, président de la Seine-Saint-Denis, souhaite « consacrer un axe entier aux violences sexuelles » dans le prochain schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance. « 11% des informations préoccupantes concernent des violences sexuelles », précise Lucie Debove, directrice « enfance famille », confirmant qu’un « plan d’action » est en cours d’élaboration.

Il s’attachera à « mieux repérer », à « former les professionnels » au questionnement systématique, aux symptômes associés, avec le kit de formation « Melissa » conçu par la Ciivise (1). Pour améliorer le repérage et la prise en charge, « une recherche-action sera menée en 2023 par une équipe volontaire de l’ASE », indique Lucie Debove. Le repérage devrait aussi être mieux intégré au bilan de santé des mineurs confiés.

Le département souhaite également « développer les soins spécialisés en psychotrauma, même si nous sommes l’un des territoires les mieux dotés », souligne Stéphane Toussel. Enfin, il veut renforcer la prévention, en organisant en 2023 « des interventions d’associations spécialisées dans tous les foyers de l’ASE », notamment.

