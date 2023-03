Stanislas Guerini annonce la création d’un index dans la fonction publique

égalité professionnelle

Publié le 10/03/2023

Lors d'une conférence sur les mesures en faveur de l'égalité femmes-hommes, le ministre a confirmé la création d'un index "Pénicaud" pour les trois versants de la fonction publique. Un projet de loi devrait être présenté le 5 avril. Le dispositif de primo-nominations sera aussi renforcé. De plus, l'élargissement de la suppression du jour de carence aux femmes ayant subi un avortement serait à l'étude.

A l’occasion d’une conférence de presse, retransmise sur les réseaux sociaux, le jeudi 9 mars, Stanislas Guerini a présenté l’acte 2 de l’égalité professionnelle, onze ans après la loi du 12 mars 2012 dite « Sauvadet ».

Entouré entre autres d’associations, d’élus, de collectifs féminins et de deux autres membres du gouvernement (Isabelle Lonvis-Rome, ministre déléguée auprès de la Première ministre chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances, et de Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat auprès ...

