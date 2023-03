Le voisin immédiat doit démontrer son intérêt à agir contre un permis de construire modificatif

Urbanisme

Publié le 10/03/2023 • Par Léna Jabre • dans : Jurisprudence, Jurisprudence

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Dans cette commune, le maire a délivré à un couple un permis de construire une piscine, une annexe ainsi que l’extension d’une maison individuelle. Ensuite, il leur a délivré un permis de construire modificatif. Leur voisine demande au juge d’annuler ce permis.

Le juge rappelle que lorsque le requérant, sans avoir utilement contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.

Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.

Ici, le permis de construire modificatif a pour objet la réalisation d’une clôture en limite séparative est, la plantations d’arbres le long de cette clôture, la suppression de l’abri de jardin initialement prévu et la conservation d’une partie du dallage existant en fond de parcelle.

Cette voisine disposait-elle vraiment d’un intérêt à agir ?

Pour justifier de son intérêt à contester le permis de construire modificatif, la voisine, qui n’a pas contesté le permis initial, se prévaut, d’abord, de ce que l’implantation de la clôture, visible depuis sa propriété, est de nature à la rendre « forcément intéressée par le respect des règles d’urbanisme à ce sujet ». Ce n’est pas assez pour le juge : elle n’explicite pas en quoi cette vue sur la clôture porte atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien.

Elle se prévaut également de l’atteinte portée à son cadre de vie consécutivement à la disparition des arbres présents sur la parcelle des pétitionnaires. Mais ces arbres ont été abattus lors des travaux autorisés par le permis de construire initial, pas le permis modificatif. Le juge souligne en plus que le permis de construire modificatif prévoit, au contraire, la plantation de huit arbres de haute tige et d’arbustes le long de la clôture prévue en limite de sa propriété.

Mais ces plantations d’arbres ne lui conviennent pas non plus : elle invoque le risque de chute sur sa propriété de ces arbres, car « les vents sont naturellement violents en front de mer ».

Enfin, elle fait valoir que l’aménagement de la terrasse en dur dans le fond de la parcelle grevée d’une servitude « non aedificandi » aura « un impact définitif sur un site dunaire et littoral dont la sensibilité paysagère ne fait aucun doute ». Le juge suppose que la requérante entend se prévaloir de ce que cet aménagement aurait pour effet de nuire à la vue dont elle jouit sur le site dunaire. Mais cette atteinte ne ressort pas des pièces du dossier ; le permis de construire modificatif a de plus justement pour objet de réduire les terrasses en dur existantes.

Cette voisine ne justifie pas d’un intérêt à contester ce permis modificatif.