Le jour de carence bientôt supprimé en cas de fausse couche

ARRÊT MALADIE

Publié le 09/03/2023 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Une proposition de loi, adoptée mercredi 8 mars, prévoit la suppression des jours de carence en cas d’arrêt maladie lié à une fausse couche. Reste à savoir si les agentes concernées oseront en parler.

L’Assemblée a voté à l’unanimité ce mercredi 8 mars en première lecture la proposition de loi de la députée MoDem Sandrine Josso visant à favoriser l’accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche. Par voie d’amendement, le gouvernement a inséré dans le texte la suppression des jours de carence (un dans le public, trois dans le privé) en cas d’arrêt maladie pour fausse couche. Mesure déjà dévoilée par Élisabeth Borne le 1er mars dans un entretien accordé au magazine ELLE et précisée par le Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques Stanislas Guerini le 6 mars dans Libération.

Cette exonération de carence interviendra le plus rapidement possible et au plus tard le 1er janvier 2024. Y compris dans la fonction publique, comme l’a indiqué à ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier