Acheter mieux et moins, remède contre l’inflation

Commande publique

Publié le 13/03/2023 • Par Gabriel Zignani • dans : Actu juridique, France

Face à la hausse des prix de l’énergie et des matières premières les élus demandent aux acheteurs publics de limiter les dégâts, voire de diminuer les coûts. Des bonnes pratiques sont à mettre en place, tout en combinant les obligations environnementales et sociales qui se multiplient dans le code de la commande publique.

Comme tout le monde, depuis plusieurs mois, les collectivités sont confrontées à l’inflation, avec, notamment, une hausse des coûts de l’énergie et des matières premières. Leur situation économique est difficile et 2023 risque de la dégrader encore plus car c’est cette année que le choc énergétique se retranscrira dans les budgets d’un certain nombre d’entre elles. Pour beaucoup, la facture d’énergie à régler l’an dernier était basée sur des prix fixés en 2021, voire avant.

Afin de remédier en partie au problème, certaines collectivités se sont penchées sur les marges de manœuvre dont elles disposaient sur leurs achats. ­Nicolas Cros, directeur « achat et commande publique » à ­Bordeaux métropole (28 communes, 814 000 hab.), ­raconte qu’« étant donné l’inflation, il nous est demandé de ...

