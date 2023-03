Les parlementaires invités à alléger le poids financier des normes

Règlementation

La réglementation et la modification des normes coûtent cher aux collectivités territoriales. Mais Alain Lambert, président du Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales (CNEN) estime que les parlementaires ont aussi la main pour simplifier coûts et délais. Il l’a clairement dit aux sénateurs lors d'une audition mardi 7 mars.

+200 % ! C’est peu de dire que le coût net de l’impact des normes pour les collectivités territoriales a explosé depuis 2019, affichant +2,5 milliards d’euros en 2022, comme en témoigne le récent rapport du Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales (CNEN). Soucieuse d’identifier des pistes de simplification, “la mission d’information sur l’impact des décisions réglementaires et budgétaires de l’État sur l’équilibre financier des collectivités locales” du Sénat a auditionné le président du CNEN, Alain Lambert, mardi 7 mars. L’ancien ministre du Budget est réputé pour être « chasseur de normes », comme l’a rappelé Agnès Canayer (Seine-Maritime, LR), vice-présidente du groupe de travail. Les sénateurs devraient remettre leur rapport en juin, à distance voulue des élections sénatoriales de septembre.

À l’origine de cette mission, le groupe Rassemblement social et démocratique européen a souhaité que le Sénat mène une réflexion sur l’impact concret des décisions réglementaires et budgétaires de l’Etat -au sens large- car « il impose aux collectivités toujours davantage de normes et de contraintes budgétaires, directes ou indirectes, au détriment de l’efficacité de l’action publique locale » a commenté la rapporteure, Guylène Pantel (Lozère, PS) en mettant l’accent sur « les plus petites collectivités dont les moyens techniques et financiers sont limités. » Pour elle, les décisions réglementaires imposent des normes de plus en plus nombreuses, « le Code général des collectivités territoriales a triplé de volume en 20 ans » et justifie la tenue d’États généraux de la simplification que le Palais du Luxembourg a programmé le 16 mars. Distinctes des premières, les décisions budgétaires « sont davantage circonscrites mais n’en demeurent pas moins plus pesantes sur les dépenses et les recettes des collectivités. Année après année, on réduit la libre administration des collectivités et leur autonomie financière », a dénoncé l’élue de Lozère, se demandant si les décisions réglementaires « compromettent ou non l’équilibre financier des collectivités », notamment en secteur rural.

Un département à créer au sein de l’Insee

Fondé en 2012 à la suite d’une commission consultative créée en 2008, et constitué d’élus -collège majoritaire- et de représentants de l’administration, le CNEN revendique sa légitimité mais n’émet que des avis sans prendre des décisions définitives. Alain Lambert constate qu’en Allemagne, son homologue, le NKR « dispose de pouvoirs beaucoup plus étendus et a obtenu un nombre de réductions de dépenses tout à fait substantiel. » Revenant en France, il remarque qu’au-delà du calcul des coûts liés aux normes imposées par l’État et « extrêmement important », le calcul des conséquences « est lui aussi très important. » Outre les dépenses directes liées à une mesure nouvelle, se trouvent « la complexité administrative et ses dispositifs nouveaux. » Face aux sénateurs, Alain Lambert a abordé différentes points.

Programme de stabilité : Plutôt que les lois de programmation -« débat franco-français »- dont le CNEN n‘est jamais saisi, Alain Lambert a recommandé aux parlementaires de s’intéresser au programme de stabilité qui « permettrait de demander au gouvernement davantage d’informations sur les finances des collectivités territoriales » dont a l’impression qu’elles sont « la variable d’ajustement des finances publiques. »

Les études d’impact et l’Insee :La loi organique a prévu que lesdites études donnent au gouvernement différentes options pour atteindre les objectifs prévus. « Mais quand vous regardez, il n’y a pas d’option, et l’étude vise à démonter que celle qui est retenue est la seule possible. » Pour Alain Lambert, une certification serait « extrêmement utile » pour réclamer une amélioration, face à l’obligation actuelle qui lui paraît insuffisante. Toujours en observant l’Allemagne, il lui semblerait judicieux de créer un département consacré aux finances des collectivités au sein de l’Insee. « Le débat doit être ouvert car l’État me paraît gaspiller un peu d’argent public en ayant un organisme aussi puissant et utile que l’Insee et le voir dans impossibilité de donner des informations à tous organismes qui travaillent pour les collectivités territoriales. »

« Le début de l’enfer »

Allègement de la réglementation : « A ma connaissance, la loi est votée par le Parlement. Pour les collectivités, quasiment l’ensemble du droit est du domaine législatif. Vous êtes légitimes pour être plus exigeants » a lancé Alain Lambert aux sénateurs. « Quand un amendement est utile et que le champ d’application est simple, pourquoi vous sentez-vous obligés d’ajouter qu’un décret en Conseil d’Etat déterminera le champ d’application de la mesure ? C’est le début de l’enfer. Votre mesure simple va tomber entre les mains d’experts qui vont prévoir un dispositif et organiser un dispositif de contrôle à cracher le sang et qui vont ajouter un système de pénalités. Vous entrez dans l’enfer absolu. Sauf cas particuliers, il faut absolument éviter de renvoyer à un décret. Il y a donc bien mesures que pouvons prendre pour alléger la réglementation qui frappe les collectivités. »

Les délais d’application : Pour Alain Lambert, « l’abus de l’extrême urgence est un moyen d’éviter le travail d’appréciation de la qualité », alors que le CNEN souhaite disposer du temps nécessaire « pour consulter tous ceux qui ont été dans la chaîne d’élaboration de la loi. » Parallèlement, l’organe souhaite être saisi plus souvent par les parlementaires, et aux sénateurs qui l’interrogeaient sur le paradoxe qui risquerait justement d’allonger les délais, Alain Lambert a rétorqué que « les Français n’attendent pas des lois à tout berzingue et des règlements supplémentaires, ils en ont une certaine dose. Si le processus est un peu plus long pour être de meilleure qualité, ce serait plutôt un progrès. La précipitation est une des causes de la mauvaise qualité du droit actuellement. »