Vandalisme : de fortes disparités entre départements

Publié le 14/03/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu prévention sécurité

Un rapport sur l'insécurité et la délinquance du ministère de l'Intérieur daté de janvier 2023 chiffre à 1% l'augmentation du nombre d'infractions des destructions et dégradations volontaires entre 2021 et 2022 et montre une forte hétérogénéité territoriale face à au vandalisme.

En l’espace d’un an, entre 2021 et 2022, les actes de vandalisme n’ont guère évolué en France. Le dernier rapport sur l’insécurité et la délinquance du ministère de l’Intérieur, publié en janvier 2023, chiffre à 1% cette augmentation, passant de 544 500 à 550 600 infractions de cette nature sur l’ensemble du territoire.

Ces actes, constituant une atteinte volontaire aux biens privés ou publics et commis sans motif légitime (par exemple, la destruction d’œuvres d’art ou de vitrines de magasins brisées), ont évolué de manière hétérogène dans l’Hexagone. Si en 2022, le vandalisme touche principalement le nord et le sud, qu’en est-il vraiment de son évolution ?

Au total : 58 départements enregistrent une hausse de cette délinquance. Elle reste stable, c’est-à-dire que son évolution varie entre +1% et -1%, dans 15 territoires et recule dans 27 autres. Dénombrant une augmentation de 17,70%, Mayotte enregistre l’évolution la plus importante. L’archipel de l’océan Indien est suivi du Loir-Et-Cher (17,50%) et des Hautes-Pyrénées (16,70%). A contrario, les départements de la Meuse (-9,20%), du Gers (-7,30%) et du Cher (-6,80%) recensent le plus important recul.

Cependant, en volume, c’est dans le Nord, les Bouches-du-Rhône et à Paris que le ministère de l’Intérieur comptabilise le plus de faits pour vandalisme. Loin devant les autres départements, ils ont respectivement enregistré 25 347, 23 598 et 22 376 procédures de cette nature. Pourtant, l’évolution de ces territoires pourrait tromper quant à la situation de ces territoires. Bien que le nombre d’infractions ait diminué dans ces départements (Nord (-4,10%), les Bouches-du-Rhône (-2,40%) et à Paris (-3,60)%), il n’en reste pas moins qu’ils sont les plus vandalisés en 2022.

