Place des femmes dans la culture : des progrès lents et contrastés

Egalité femmes-hommes

Publié le 08/03/2023 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture

Le ministère de la Culture a publié le 8 mars le rapport 2023 de l’Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication. Tour d’horizon des principales conclusions sur les structures subventionnées par l'Etat, avec un zoom sur les archives départementales, l'archéologie territoriale, les Musées de France.

Journée internationale des droits des femmes oblige, le ministère de la Culture a publié ce 8 mars le rapport 2023 de l’Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication.

Parité : un constat global en demi-teinte

Le document, réalisé par le Département des études, de la prospective et des statistiques et de la documentation (DEPS), porte sur la place des femmes dans l’administration centrale du ministère et ses services déconcentrés, les équipements et institutions qu’il soutient, ainsi que quelques équipements ou services territoriaux sur lesquels il exerce une tutelle scientifique (musées, archéologie, archives). Les auteurs ont travaillé sur une centaine d’indicateurs.

D’emblée, les auteurs font un constat en demi-teinte : « si des progrès sont constatés ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne