Les comptes 2022 des collectivités retrouvent des couleurs…pastel

Publié le 08/03/2023 • Par Yann Chérel Mariné • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Le député Jean-René Cazeneuve a publié une note détaillée sur la situation comptable des collectivités des chiffres 2022, après leurs récentes publications par la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Si le député se félicite de ces chiffres, le co-président de la commission finances de l'Association des Maires de France et la conseillère finances locales de l'Association des Petites villes de France, respectivement Pierre Breteau et Emma Chenillat, ont un avis plus contrasté.

