« Le maire ne peut pas rester seul en première ligne face au manque d’eau »

Urbanisme

Publié le 08/03/2023 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, Actualité Club Techni.Cités, France

Arnaud Gossement, avocat spécialiste du droit de l'environnement, explique dans un entretien à la Gazette l'importance du message lancé par plusieurs maires du pays de Fayence, dans le Var, qui souhaitent geler les demandes d'autorisation d'urbanisme dans leurs territoires à cause de la sécheresse qui y sévit.

Pourquoi l’alerte lancée par les maires qui souhaitent suspendre les autorisations d’urbanisme dans leurs territoires à cause de la sécheresse est-elle particulièrement importante ?

Ces maires posent la question de la légalité de projets de construction dans des zones qui font face à une disparition de l’eau, et non plus un risque.

La question qu’ils posent est nouvelle, vertigineuse, même s’il y a déjà eu des précédents, notamment des maires dans le Puy-de-Dôme et dans l’Hérault, qui alertaient sur l’accès à la ressource en eau. Aujourd’hui, le droit positif et la jurisprudence n’ont pas de réponse. Ici, nous ne sommes plus face à un risque, mais un état : aujourd’hui, il n’y a plus d’eau.

Ces collectivités ...