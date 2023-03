Accès à la santé

Lutte contre les déserts médicaux : les élus locaux attendent plus

Publié le 08/03/2023 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

ALF photo / AdobeStock

A l'heure où les inégalités territoriales de santé deviennent de plus en plus criantes, les mesures « sauve-qui-peut » des députés, du gouvernement et de l'Assurance maladie heurtent les sensibilités. Après la publication de notre interview de la ministre Agnès Firmin Le Bodo, les représentants de l'AMF et de l'APVF expriment des opinions tournées vers une priorité : permettre l'égal accès des habitants à la santé.

