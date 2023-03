L’école en 2023, encore reflet des inégalités filles-garçons

Education

Dans un rapport intitulé « Filles et garçons sur le chemin de l’égalité, de l’école à l’enseignement supérieur », publié mercredi 8 mars 2023 à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le ministère de l’Education nationale présente une « photographie » des parcours des élèves selon leur genre qui révèle des divergences auxquelles Pap Ndiaye veut s’attaquer.

« Les inégalités entre les femmes et les hommes sont bien ancrées dans notre société, y compris dans nos écoles. Il nous faut donc faire plus et mieux pour que les filles puissent choisir librement leur vie et la mener sereinement. » Dans sa préface au rapport de la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) publié mercredi 8 mars 2023 à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, comme c’est le cas chaque année depuis 2007, le ministre de l’Education nationale, Pap Ndiaye, déplore une situation « qui évolue trop lentement ».

« Que ce soit en voie générale, technologique ou professionnelle, les filles sont moins nombreuses dans les formations scientifiques et techniques, sauf celles liées au secteur de la santé, développe-t-il. Elles ont aussi moins confiance en elles-mêmes. Elles sortent (de surcroît) toujours plus diplômées du système éducatif mais, à diplôme équivalent, elles ont toujours un taux d’emploi inférieur aux garçons. »

Décrochage en maths

En comparant les parcours, depuis l’entrée en école élémentaire jusqu’à la sortie de l’enseignement supérieur, le document met ainsi en évidence des différences selon le genre. Par exemple, dans le premier degré, les filles ont des résultats supérieurs aux garçons en français mais inférieurs en mathématiques. Le décrochage se produit au CE1.

Cette divergence concernant deux disciplines fondamentales se confirme dans le second degré. En particulier, dans le choix des spécialités au lycée, les filles se dirigeant alors plus vers les matières littéraires que scientifiques, à l’inverse des garçons.

La conséquence, cohérente, est ensuite, dans l’enseignement supérieur, une présence plus forte des femmes dans les filières liées aux arts, aux langues, aux lettres, aux sciences humaines, au tertiaire ou encore au droit et à l’économie. Et, a contrario, des hommes en force dans celles en relation avec les sciences, l’ingénierie et l’industrie. À l’exception notable du domaine de la santé, où les femmes sont nettement plus représentées que les hommes.

Combattre les clichés

Ces indicateurs inquiètent Pap Ndiaye, qui s’est fixé pour objectif, d’ici la fin du quinquennat, d’atteindre une parité entre filles et garçons dans les spécialités au lycée. En « écartant le levier des quotas », précisait-il toutefois en novembre 2022 dans une interview au quotidien Les Echos, car « on ne peut pas forcer les élèves à prendre des spécialités dont ils n’auraient pas envie ».

« Nous avons un travail de long terme (à mener) de lutte contre les stéréotypes dès la maternelle », avait-il ajouté. Cet objectif avait été réaffirmé le 10 février 2023 par la Première ministre, Elisabeth Borne, lors de la remise du prix Irène Joliot-Curie. « Parmi les clichés les plus coriaces se trouve l’idée que les sciences ne seraient pas faites pour les femmes, avait-elle lancé. Bien des caricatures sexistes sous-tendent cette idée. Mais à force d’être répétée, elle a trop souvent fini par être acceptée. »

Plus de réussite et pourtant moins de confiance en soi

Ces « clichés » et « caricatures sexistes » sont potentiellement une des causes du déficit de confiance des filles par rapport aux garçons face aux évaluations et en leur avenir scolaire, et ce, à niveau de maîtrise égal, observe la DEPP . Alors même qu’elles affichent un meilleur taux de réussite que les garçons aux examens, tant au diplôme national du brevet (DNB) que dans toutes les voies du baccalauréat, où elles obtiennent de surcroît nettement plus de mentions bien ou très bien que les garçons.

Or, l’école a un rôle « particulièrement important » à jouer « dans les combats pour l’égalité », souligne Pap Ndiaye, en commentant le rapport : « Comme lieu de vie et d’éducation, elle a une influence majeure sur la structuration de nos représentations et sur le respect mutuel et la considération entre les garçons et les filles ; comme lieu d’enseignement, de transmission des savoirs, d’orientation professionnelle, elle a une responsabilité dans la construction d’égalités ou d’inégalités de destin. L’organisation du système éducatif se doit à cet égard de garantir aux filles comme aux garçons l’accès à la diversité des savoirs et des orientations possibles. »

Il rappelle que l’égalité hommes-femmes est inscrite dans le Code de l’Éducation et en appelle à tous les acteurs du système éducatif pour « créer dans les établissements un climat qui permette aux filles d’avoir confiance en elles et de se projeter dans un avenir professionnel épanouissant ».

Aller au bout de ses rêves Le plan interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027 présenté ce mercredi 8 mars en conseil des ministres contient des dispositions visant plus spécifiquement l’école. À commencer par « favoriser la mixité » dans tous les domaines, en « ouvrant aux jeunes filles la cartographie des possibles ». Sont visées les filières Sciences, Technologie, Ingénierie, Mathématiques (STIM) et numériques, dans lesquelles elles sont « significativement sous-représentées », regrette le gouvernement. « Il est inacceptable que certaines voies soient bloquées et certains rêves inaccessibles uniquement parce que l’on est une femme », juge la Première ministre, Elisabeth Borne. De manière similaire, lors de sa prise de fonction le 16 mai 2022, elle avait « dédié » sa nomination « à toutes les petites filles » en leur lançant : ‘‘Allez au bout de vos rêves’’. » L’exécutif appelle les collectivités à « compléter » les dispositifs que l’État mettra en place à l’école pour « diffuser une culture de l’égalité », en développant une culture du respect, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) et le combat contre les stéréotypes. Il invite le monde local à mener de manière similaire des actions « innovantes » dans le périscolaire et l’extrascolaire.

