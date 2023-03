Nouvelles modalités de concours pour les infirmiers territoriaux et techniciens paramédicaux

Publié le 08/03/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels RH, Textes officiels santé social, TO parus au JO

Un décret du 7 mars a pour objet de prévoir les modalités d’organisation des concours réservés prévus par l’article 26 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de cadres d’emplois en voie d’extinction des catégories A et B de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale : les infirmiers territoriaux et les techniciens paramédicaux (pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes, psychomotriciens, manipulateurs d’électroradiologie médicale, masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes).

Ces concours peuvent être ouverts, pour une durée de trois ans, pour les cadres d’emplois des infirmiers territoriaux et des techniciens paramédicaux territoriaux.

Les fonctionnaires souhaitant se présenter à ces concours doivent justifier d’au moins cinq années de services publics effectifs, pour l’accès aux premiers et deuxièmes grades des cadres d’emplois concernés.

Par ailleurs, les candidats aux concours doivent être en possession de l’un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le cadre d’emplois d’accueil considéré.

Ces nouvelles modalités d’organisation des concours ne s’appliquent que jusqu’au 30 décembre 2024.