08/03/2023

La loi « 3DS » du 21 février 2022 procède à une neutralisation totale ou partielle du conflit d’intérêts selon le type de structure en cause. Les élus doivent continuer d’adopter une vigilance marquée s’agissant des décisions concernant les organismes extérieurs, même publics. Cap sur les clés pour prévenir les risques de conflit d’intérêts au sein des structures publiques.

Avocats - Cabinet Goutal, Alibert et associés

Samuel Dyens et Julia Rotivel

Mesurer les risques attachés à un conflit d’intérêts dit « public-public »

En instaurant des hypothèses de neutralisation, totale ou partielle, du conflit d’intérêts susceptible de résulter de la désignation, ès qualités, d’élus locaux au sein d’organismes extérieurs, la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « 3DS », consacre implicitement l’existence du conflit d’intérêts « public-public » et ce même lorsque la structure en cause est une personne publique.

Préalablement à l’édiction de cette loi, le juge pénal a, quant à lui, pu considérer qu’est susceptible de relever du champ du délit de prise illégale d’intérêts la situation de l’élu ...

