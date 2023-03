Les Cités éducatives guidées dans l’usage du sport

Sociosport

Publié le 09/03/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

À l’issue d’un travail participatif de deux ans et demi, un groupe "sport et Cités éducatives" piloté par l’Ufolep vient de publier un guide méthodologique. À la clé, des conseils pratiques aux acteurs de ces « alliances éducatives » pour élargir le cercle au champ du sport et monter des actions concrètes.

Intégrer le levier sport au dispositif des Cités éducatives méritait l’élaboration d’une méthodologie ad hoc : c’est tout l’objectif d’un groupe de travail dont les ministères de l’Education nationale et des sports ont confié l’animation, fin 2020, à l’ Ufolep . En lien avec l’ Usep et le Centre de ressources politique de la ville Trajectoires ressources, cette ligue sportive et sociosportive a constitué un réseau d’acteurs et favorisé l’échange et l’émergence de pratiques en la matière.

Enfin, début mars 2023, ce groupe vient de publier son « livrable », sous l’égide de l’ ANCT , un guide intitulé « De la réduction des inégalités d’accès à la pratique à l’insertion sociale et professionnelle : usages du sport et des activités physiques au sein des Cités éducatives ».

Objectif de la démarche : construire « une continuité éducative de l’offre sportive et socio-sportive qui sorte de la seule logique occupationnelle ». Ainsi, précise le guide, « le sport représente un facteur d’éducation incontournable, à condition que les modalités de structuration soient bien posées ». Pour les déterminer, explique Adil El Ouahahe, DTNA de l’Ufolep en charge du sociosport, « nous avons travaillé d’abord avec 10 de ces Cités, puis 40 autres. Et, au final, nous apportons du contenu aux 200 qui existent en France. Cependant, chacune pourra s’en emparer de manière différente. C’est bien là le potentiel d’utilisation du sport : il y a trois entrées différentes ».

Modélisation d’une action

Sur chacun de ces trois axes, le guide propose la modélisation d’une action, les points clés auxquels veiller, les acteurs à mobiliser, des exemples de bonnes pratiques et les dispositifs à utiliser. Pour l’axe 1, par exemple, visant les inégalités d’accès à la pratique, l’un des points-clés est de proposer des activités qui soient davantage des défis ou des jeux, plutôt que des compétitions ou encore de proposer des espaces de pratiques connus et maîtrisés du public.

« L’établissement scolaire peut constituer, à la différence d’un club sportif, un espace sécurité pour le public identifié », observent les auteurs. Ainsi, des sections sportives scolaires – autre point clé, avec les aides financières – constituent des passerelles vers l’offre associative du territoire.

Citée parmi les bonnes pratiques de cet axe, la Cité éducative de Créteil, par exemple, a ouvert des créneaux de natation aux CP et CE1, dans le cadre du dispositif de l’État « Savoir nager », avec un transport en car organisé par la commune et en partenariat avec l’US Créteil qui propose ensuite aux enfants des essais avant la prise de licence.

Ne pas oublier le debriefing

L’axe 2 est celui de l’éducation par le sport. Le guide liste là quatre étapes à la constitution d’ateliers sport-citoyenneté : identifier une thématique, choisir une méthode de transmission rendant les participants acteurs ainsi qu’un format pédagogique « mettant en mouvement », mais aussi « fixer une conclusion ou fin de séance visant à conscientiser la thématique travaillée ».

Les élèves de la Cité éducative de Grenoble, par exemple, ont créé un « Rock’n roll sans rôle » qu’ils ont présenté lors d’une journée de valorisation de tels projets organisée par la Métropole de Grenoble. Lors d’une séance de bilan, ils ont assuré avoir découvert ainsi qu’ils peuvent déconstruire leurs préjugés sur les genres.

Visée professionnalisante

L’axe 3, l’insertion sociale et professionnelle, nécessite une coopération entre acteurs des champs du sport comme de l’insertion, des propositions de temps et de pratiques suffisamment diversifiées pour motiver les décrocheurs et la conduite vers un diplôme ou une certification.