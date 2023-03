Le schéma des véloroutes progresse… à son rythme

Le dernier état des lieux du schéma national des véloroutes, présenté par l’association Vélo et Territoires, affiche une progression constante mais insuffisante pour tenir les objectifs. Car les freins – financiers, locaux, d’ingénierie – sont encore nombreux.

Comment le vélo grignote du terrain

Hors les villes, les aménagements cyclables continuent aussi de gagner du terrain. C’est ce qui ressort du bilan annuel du schéma national des véloroutes présenté ce mardi par l’association Vélo et Territoires. Réalisé en octobre et novembre dernier à travers un questionnaire envoyé aux 188 collectivités adhérentes, cet état des lieux affiche une progression constante et une plus grande qualité dans les aménagements réalisés. Ces grands itinéraires à vocation touristique, traversant différents territoires et collectivités, ont ainsi été augmentés de 510 kilomètres en 2022 et le schéma lui-même (plan des itinéraires à créer ou développer) prévoit 465 nouveaux kilomètres. Soumis à validation d’un futur décret, ces derniers se traduiront à travers quatre extensions et un nouvel itinéraire, essentiellement dans l’ouest de la France (Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine…).

Chrystelle Beurrier, présidente de Vélo et Territoires, se réjouit tout particulièrement de certaines « réalisations remarquables comme des passerelles et des franchissements » qui assurent une continuité d’itinéraire. « Les collectivités ont compris l’importance de ces continuités qu’elles favorisent aussi avec la signalisation ». Autre fait marquant : 54% de ces nouvelles réalisations l’ont été en site propre, ce qui représente le meilleur taux depuis 7 ans.

« Des postes d’ingénieurs à pourvoir »

Aujourd’hui, le schéma, constitué de 26 115 kilomètres pour 59 itinéraires inscrits, a été réalisé à 79,5%. Mais le rythme actuel n’est pas suffisant pour l’achever d’ici 2030 (l’objectif affiché), puisqu’il faudrait construire environ 700 kilomètres par an, soit bien plus que les 510 de l’an dernier. L’association espère donc que les collectivités profiteront des 250 millions d’euros du Plan vélo gouvernement annoncés pour l’année 2023. Car les freins à la réalisation de ces infrastructures cyclables se trouvent encore dans le financement. Mais pas seulement.

Parmi les points de blocage recensés par les maîtres d’ouvrage figurent notamment des problèmes liés au foncier, à des contraintes administratives ou aux compétences internes. Et même si Chrystelle Beurrier souligne « les grandes avancées et les belles perspectives, il reste encore beaucoup à faire ». Et d’ajouter : « Il y a beaucoup de postes d’ingénieurs vélo à pourvoir ». Selon Thomas Montagne, géomaticien de l’association, si tous les échelons des territoires se sont saisis du schéma, les « départements prennent le leadership et tentent de convaincre les EPCI et les communes d’assurer la continuité ». Pour y parvenir, les plans vélos départementaux et régionaux peuvent être des outils efficaces s’ils parviennent à fédérer les collectivités concernées autour de ces projets. « Les traversées d’agglomération sont compliquées, reconnaît Camille Thomé, directrice de Vélo et Territoires, et le nombre d’acteurs complexifie les choses ». Avec 170 kilomètres réalisés en 2022, seuls neuf schémas départementaux ont ainsi progressé l’an dernier. Et pour inciter les agglomérations à entrer dans la boucle, Camille Thomé rappelle que « les véloroutes, en traversée d’agglo, sont un support de mobilité du quotidien ». Reste, donc, à lâcher le frein.

La carte du schéma national des véloroutes est à consulter ici