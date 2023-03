« Chaque contrat de ville va être coconstruit avec les habitants »

Politique de la ville

Dans un entretien à La Gazette, Mohamed Mechmache, figure emblématique de l'expression populaire dans les quartiers, évoque l'ambition de la commission "Participation citoyenne dans les quartiers" qu'il va diriger. Cette commission, installée le 6 mars par le ministre de la Ville, Olivier Klein, est chargée de renforcer la concertation avec les habitants dans l'élaboration de la nouvelle génération de contrats de ville.

Mohamed Mechmache, fondateur des collectifs AClefeu et Pas sans nous, a été nommé le 6 mars, par Olivier Klein, ministre de la Ville, président d’une commission « Participation citoyenne des quartiers » installée le même jour. Celle-ci est composée de 22 membres, habitants, professionnels, experts et représentants d’associations de Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Objectif annoncé : le plan Quartiers 2030 annoncé par le président de la République – et, par-là, les futurs contrats de ville – « se construira avec les habitants des quartiers populaires dans une volonté de laisser place à la concertation au plus près des citoyens ».

Il aura ainsi fallu dix ans au co-auteur, en 2013 (avec Marie-Hélène Bacqué, directrice du laboratoire Mosaïques de l’Université ...