Webinaire - 27 mars 2023

Quelle place pour les collectivités dans la réindustrialisation ?

Par Cédric Néau • dans : Actualité Club finances, France

Adobe Stock

Découvrez comment les collectivités peuvent attirer les entreprises industrielles sur leur territoire lors d’un webinaire de la Gazette des communes, le 27 mars à 10h30. Praticiens et experts vous exposeront les enjeux, contraintes et opportunités d’une réindustrialisation locale et répondront en direct à vos questions. Inscrivez-vous !