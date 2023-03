La PQR plébiscitée pour faire connaître les appels d’offres des collectivités

Marchés publics

Publié le 07/03/2023 • Par Gabriel Zignani • dans : Actu juridique, France

Une étude publiée en début d’année tend à montrer qu’une bonne moitié des chefs d’entreprises considère que la presse quotidienne régionale est le bon moyen pour les collectivités de faire la publicité de leurs marchés publics.

Une étude menée par l’institut Ifop du 13 décembre 2022 au 18 janvier 2023 auprès d’un 405 chefs d’entreprises et 406 élus locaux hors Ile-de-France, réalisée pour le groupement d’intérêt économique (GIE) de la Presse quotidienne régionale (PQR) montre l’attachement, tant des élus locaux que des chefs d’entreprises, à la diffusion des appels d’offres dans la presse locale. Un sondage qui ne tombe pas au hasard : le GIE de la PQR semble s’inquiéter d’un projet de centralisation des appels d’offres sur un site national et centralisé, qui serait discuté au ministère de l’Économie et des Finances. Un projet de réforme dont n’a jamais entendu parler La Gazette.

Il ressort de l’étude que la PQR fait « figure de trait d’union » entre les collectivités territoriales et les entrepreneurs dans le ...

