Le spectacle vivant subventionné au bord du gouffre

Politiques culturelles

Publié le 09/03/2023 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Théâtres, salles de concert, orchestres, maisons d’opéra… beaucoup de structures ont dû tailler dans leur programmation pour limiter leur déroute financière. Une situation sans précédent, aux causes multiples et lourde de risques pour l’avenir des politiques culturelles. 

Chiffres-clés 1 267 lieux de spectacle vivant sont subventionnés : équipe­ments labellisés, théâtres municipaux, zéniths ou lieux animés par des compagnies. Source : Cour des comptes, 2022.

818,27 M€ de crédits sont alloués par l’Etat pour le soutien au spectacle vivant, dont 40 % destinés aux grands équipements nationaux. Source : budget 2023 du ministère de la Culture.

2,47 Md€ d’aides au fonctionnement sont apportés par les collectivités locales au spectacle vivant. Source : Cour des comptes, 2022.

126 levers de rideaux et 26 productions ont été annulés par des orchestres et des maisons d’opéra depuis le début de l’année. Source : Les Forces musicales, 2023.

Réduire une programmation déjà annoncée relevait jusqu’à présent de l’impensable pour les responsables d’équipement de spectacle vivant. Jusqu’à ce début 2023, où certains ont dû s’y résoudre, la mort dans l’âme.

En cause : la poussée inflationniste et l’envolée des prix de l’énergie qui, en l’espace de quelques mois, ont multiplié par trois ou quatre les dépenses pour chauffer et éclairer les bâtiments, assurer les déplacements des équipes lors des tournées et des opérations hors les murs, construire des décors, etc. « En 2023, nos dépenses d’énergie vont passer de 200 000 à 650 000 euros, soit le coût d’une production majeure d’une saison », calcule Loïc Lachenal, directeur de l’opéra de Rouen Normandie (494 300 hab). La scène lyrique normande connaîtra donc deux mois de chômage partiel en avril et en mai, avec cinq levers de rideau en moins.

Annulations en cascade

Au Théâtre public de Montreuil (111 400 hab.), la saison sera raccourcie de six semaines avec quinze spectacles à l’affiche au lieu de vingt-cinq. Points communs, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d’Oise, renonce à un projet dans l’espace public, coûteux car sans recettes de billetterie et nécessitant d’importants moyens humains. Pourtant, l’équipement n’a pas subi de baisse de subventions et les fluides des bâtiments sont pris en charge par l’agglomération.

Dans un communiqué publié le 28 février, le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac), le Syndicat national des scènes publiques (SNSP) et Les Forces musicales (organisation professionnelle du secteur des orchestres et maisons d’opéra) évoquent « plusieurs centaines de représentations et déjà plus de 100 000 spectateurs perdus pour l’année en cours ».

En quelques semaines, la liste des annulations a pris des accents de litanie… qui risque de s’allonger. Ainsi à Nîmes (147 500 hab.), le Périscope, théâtre contractuellement engagé avec des artistes jusqu’en juin, compte revoir à la baisse sa programmation de l’automne. Même ceux qui ont encore de la marge aujourd’hui envisagent un avenir sombre. « Je redoute la fin 2023 et 2024, confie Pierre ­Kechkéguian, directeur du théâtre d’Auxerre [34 200 hab., Yonne], dont le contrat de gaz ne sera renégocié qu’en 2024. Parce qu’il s’agit de sujets sur lesquels nous n’avons pas de prise. »

Hausse de la masse salariale

L’inquiétude est d’autant plus profonde que, même si l’inflation et les prix de l’énergie s’assagissent, les gestionnaires d’équipement ne verront pas de sitôt leur horizon budgétaire s’éclaircir. « Car nous devons aussi appliquer les augmentations de salaires négociées l’an passé dans la filière du spectacle vivant », explique Maud Paschal, directrice du Périscope.

L’augmentation du point d’indice (dans les structures de droit public) et les augmentations de salaires consécutives aux négociations annuelles obligatoires ou liées aux conventions collectives (dans les structures de droit privé) ont en effet alourdi la masse salariale. « Entre 2021 et 2022, elle a augmenté d’environ 6 %, évalue Aline Sam-Giao, présidente des Forces musicales. Ce contrecoup budgétaire est au moins aussi fort que celui de la hausse des prix de l’énergie. »

Médiation, éducation artistique… : les missions s’empilent

A l’unisson, les professionnels pointent aussi un autre facteur d’asphyxie budgétaire, plus ancien, à savoir l’empilement des missions dans les cahiers des charges : médiation culturelle, éducation artistique, projets avec les établissements scolaires ou médicosociaux, les prisons, etc. Soit mille et une activités supplémentaires, abordées le plus souvent avec enthousiasme par les professionnels, convaincus de leur bien-fondé pour le renouvellement et l’élargissement des publics.

« Le problème est que nous les remplissons sans augmentation de moyens, et même avec une diminution dans le temps, vu l’augmentation des charges de personnel, fait valoir Aline Sam-Giao. L’inflation et les coûts de l’énergie n’ont fait qu’enflammer une situation déjà très fragile. A plusieurs reprises, nous avions alerté le ministère de la Culture que la crise couvait. »

Cet effet de ciseau met aujourd’hui les responsables d’équipement face à des choix cornéliens : sauver les projets de médiation ou préserver les levers de rideau ? « On ne peut pas nous demander de réduire notre production pour maintenir nos activités d’éducation artistique et culturelle, plaide Loïc Lachenal. Celles-ci prennent d’autant plus de sens qu’elles s’appuient sur une programmation riche, dense et renouvelée. »

En outre, les professionnels redoutent un appauvrissement de l’offre : à trop privilégier les formes les moins coûteuses (petits formats, mises en scène moins élaborées, versions concerts des opéras…) et les plus rentables sur le plan de la billetterie (donc en phase avec les tendances dominantes), « des formats d’œuvres et des esthétiques vont être invisibilisés », alerte Profedim, organisation professionnelle représentant le secteur musical indépendant (producteurs, festivals, ensembles et diffuseurs), dont l’activité est étroitement liée à la programmation des scènes.

Aides exceptionnelles pour les équipements les plus en danger

Outre une « réaction conjoncturelle », le Syndeac, le SNSP et Les Forces musicales demandent à la ministre de la Culture une « mobilisation de fond pour répondre au sous-financement structurel » des équipements. Pour ce qui est de la musique, Rima Abdul Malak a annoncé pour juillet un « nouveau pacte lyrique et symphonique », censé revoir, entre autres, les missions et l’engagement territorial des orchestres et maisons d’opéra. « Juillet, c’est beaucoup trop tard, insiste Aline Sam-Giao. Il y a urgence. »

Pour l’instant, la ministre a répondu à l’urgence par des aides « exceptionnelles » sonnantes et trébuchantes (lire encadré ci-dessous), pour les scènes et les orchestres les plus en danger. Quant aux collectivités, elles ont, elles aussi, pris de plein fouet l’inflation et la crise de l’énergie. Dans un courrier adressé le 26 janvier à la rue de Valois, le Syndeac s’alarme d’une « multiplication d’annonces » de collectivités réduisant leur budget en faveur de la culture.

Mais même celles qui l’ont préservé pour 2023 s’inquiètent pour la suite. « Si la crise devait durer, notre collectivité ne serait pas en mesure de maintenir son effort », convient Anne ­Mistler, adjointe à la maire (EELV) de Strasbourg chargée des arts et des cultures (290 600 hab.).

Pass culture en question

« Pour que le secteur puisse tenir la barre pendant les dix-huit mois à venir, il faut trouver 58 millions d’euros », estime Aurélie Foucher, déléguée générale de Profedim, qui lorgne vers les crédits que l’Etat consacre au Pass culture (208 millions d’euros en 2023).

Une option que certains élus n’excluent pas de défendre, comme Patrick Thil, adjoint au maire (DVD) de Metz (120 210 hab.) chargé de la culture, conseiller métropolitain délégué pour les établissements culturels et président de la Réunion des opéras de France. « En tout état de cause, la loi de finances pour 2024 devra tenir compte de cette crise, estime l’élu lorrain. Et d’ici là, l’Etat dispose des lois de finances ­rectificatives pour intervenir. »

« L’inflation grignote nos marges disponibles pour la création et la rémunération des artistes » Feriel Bakouri, directrice de Points communs, nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d’Oise (212 400 hab.) « Comment maintenir un service public de la culture dans une période de crise financière ? Personne n’a encore trouvé la réponse à cette question. L’inflation grignote nos marges disponibles pour la création artistique et la rémunération des artistes. En recherchant des spectacles de qualité moins chers, on se heurte assez vite à une limite déonto­logique, car on met en difficulté d’autres artistes impliqués dans des productions dont la distribution est plus nombreuse. Nous sommes aussi confrontés en interne aux demandes légitimes d’augmentations salariales, dans un secteur qui a déjà du mal à recruter en raison de grilles de rémunérations peu attractives. L’objectif du secteur subventionné ne se résume pas à remplir les salles, il est aussi de travailler pour diversifier les publics. Il n’est donc pas question, par exemple, de toucher aux tarifs. Cette crise nous renvoie à la question de la place de la culture parmi les politiques publiques et à l’utilité qu’on lui attribue. Nos salles sont aussi des lieux de sociabilité. »