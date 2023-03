Olivier Bianchi, bouillon de culture

[portrait] élu

Maire socialiste de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi porte la parole des grandes villes Rue de Valois. Cet admirateur de Gainsbourg et de Churchill sait aussi donner de la voix pour défendre le fief de Michelin, handicapé par ses liaisons ferroviaires vers Paris.

Chiffres-clés 2014 : Olivier Bianchi succède à Serge Godard (PS) à la tête de la ville et de la CA de Clermont-Ferrand, devenue métropole (21 communes, 296 200 hab.) en 2016.

1995 : chargé de TD à la fac de droit, Olivier Bianchi entre au conseil municipal de Clermont-Ferrand. Il figure dans l’équipe de l’ancien ministre du Logement de François Mitterrand, Roger Quilliot, victorieuse de la liste menée par Valéry Giscard-d’Estaing.

1970 : naissance à Paris. Sa famille déménage à Marvejols, Mende, Aurillac, Pont-sur-Yonne…

Avec son allure de ténor d’opéra et son goût de l’art oratoire, ­Olivier ­Bianchi fait les délices des congrès d’élus à la culture. Le maire PS de ­Clermont-Ferrand est tombé tout petit dans la marmite. Bombardé, à l’aube de ses 25 ans, adjoint à la ­culture de la ville des films « Ma nuit chez Maud », d’­Eric ­Rohmer, et du « Chagrin et la pitié », de ­Marcel ­Ophüls, ce fanatique de ­Gainsbourg présentait quelques prédispositions. Pur produit de la deuxième gauche rocardienne et du syndicat étudiant ­Unef-ID, l’édile a tissé sa toile.

Il a fréquenté assidûment la Fédération nationale des collectivités pour la culture. « Un lieu où l’on soignait nos dépressions provoquées par le mauvais traitement que nous infligeaient les adjoints aux finances », sourit-il.

