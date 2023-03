Construire une relation durable… avec son directeur financier (2)

Ressources humaines

Publié le 07/03/2023 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France, Toute l'actu RH

Second épisode de notre série sur le manque de directeurs financiers. Avec la pénurie et la concurrence croissante entre employeurs, les collectivités mettent en avant leurs atouts auprès des candidats et cherchent à leur donner l’envie de rester !

La tension du recrutement des spécialistes des finances s’amplifie à tous les niveaux de compétences et pour tous les employeurs publics. « Quelle que soit la taille de la collectivité, le constat est partagé» estime le directeur général adjoint du département Ressources et pilotage de la ville de Saint-Denis et par ailleurs vice-président de l’association des DRH des grandes villes, Frédéric Jalier. « Entre les grandes collectivités, la concurrence est tendue. On sait par exemple, que la métropole de Lille étant très attractive, débauche des agents du département et de la région » illustre Ludovic Vigreux, DGA de la ville de Lievin.

Attirer et payer plus ?

La Métropole européenne de Lille se félicite d’avoir intensifié sa politique d’accueil d’apprentis à tous les niveaux de compétences. Le Département du Nord comptabilise cent cinquante apprentis et stagiaires dans tous les domaines et développe sa participation aux forums des écoles. Pour le vice-président de l’association des DRH des grandes villes, « les directions des finances ont en effet tout intérêt à développer des partenariats avec les masters pour capter les talents. « Cette démarche n’est pas simple et demande au service une forte implication ». A la Métropole européenne de Lille, la décision de déverrouiller les fourchettes indemnitaires, d’abord limitée à certains postes particulièrement touchés par la pénurie, a été élargie à tous les agents en 2022.

Valoriser sa collectivité

Pour le vice-président en charge de la Gestion des Ressources humaines et de l’administration de la métropole de Lille, Christian Mathon, cette mesure salariale n’explique pas la mobilité : « les agents viennent à la Métropole européenne de Lille alors qu’ils étaient mieux payés par le Département assure-t-il. L’organisation de travail offre des avantages particuliers comme l’organisation par cycle de jours de travail, des facilités en matière de télétravail, le CET monétisable et nous sommes attractifs car nous portons, en tant que quatrième métropole de France, des projets importants et intéressants». Le Département du Nord a développé un réseau de contrôleurs de gestion et n’a pas encore recruté l’ensemble des collaborateurs. « Les jeunes aujourd’hui ne limitent pas leur choix aux salaires ou aux statuts, ils veulent travailler dans un collectivité qui a des valeurs » estime Jean-Luc Detavernier, vice-président en charge des ressources humaines du Conseil départemental.

Rebâtir l’image de la fonction

« Les conditions de travail comme la rémunération sont essentielles mais il faut aussi renouveler l’image de la fonction financière rajoute Frédéric Jalier. La fonction souffre d’un déficit d’image, étant encore perçue comme trop technique voire rébarbative. Les finances drainent de nombreuses innovations techniques comme la dématérialisation ou managériales avec, par exemple, les partenariats DDFIP mais aussi sur les activités avec la finance verte ». Le candidat recruté, se pose la question de la fidélisation : faut-il se limiter à proposer au directeur financier une évolution de carrière classique vers un poste de DGA ou de DGS ? Pour Frédéric Jalier, «il est indispensable de réfléchir avec les agents sur le coup d‘après pour éviter leur envie de départ. Il reste une piste encore peu explorée, la possibilité de proposer un poste dans une direction plus opérationnelle ». Et de regretter : « on ne valorise pas suffisamment la richesse des métiers et l’intérêt du service public, sans doute par excès de timidité ou de modestie».