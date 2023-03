Vieillissement : adapter les logement, une gageure

Grand âge

Publié le 20/03/2023 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Vieillir à domicile est le souhait de la très grande majorité de la population. Mais pour y parvenir, il faudra transformer les logements, et les façons de vivre.

Tous les sondages, menés depuis des années, le disent : les Français, à plus de 80%, veulent vieillir à domicile, et pas en établissement type Ehpad. Le Covid n’a fait que renforcer ce sentiment. Mais ce souhait ne peut être réalisé que si les conditions de l’habitat permette à la personne vieillissante de rester chez elle, donc qu’elles s’adaptent. L’exemple le plus visible – et le plus simple à adapter – est la baignoire qui doit se transformer en douche pour que la personne âgée puisse continuer à se laver.

Pour accompagner ce mouvement, le gouvernement a annoncé le lancement, le 1er janvier 2024, de MaPrimAdapt’, sur le modèle de MaPrimeRenov. Une plateforme unique regroupera toutes les aides de l’Etat et ses services actuellement ...

