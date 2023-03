L’assemblée des agents, pour une construction collaborative des politiques publiques

PRIX TERRITORIAUX GAZETTE DES COMMUNES / GMF

Publié le 06/03/2023 • Par La Rédaction • dans :

Pendant la durée du mandat, la ville associe vingt-cinq agents volontaires aux groupes de travail sur les politiques publiques et les chantiers de modernisation.

[Lauréat du Prix Gazette 2022 – Ville de Marseille]

Qui mieux que les agents peut apporter des solutions à la collectivité pour avancer ?

C’est en partant de ce constat que Marseille (876 600 habitants, Bouches-du- Rhône) a créé une « assemblée des agents ». Il s’agit d’institutionnaliser la construction collaborative des politiques publiques et d’aider la commune à déterminer les chantiers prioritaires.

L’assemblée des agents fait le lien entre leurs expertises métier et leur connaissance de la collectivité, mais aussi avec les besoins des usagers et leurs attentes. Constituée de vingt-cinq agents volontaires, l’assemblée regroupe en majorité des agents de catégorie C et des femmes. Les élus, qui avaient émis le souhait d’affirmer le rôle des agents dans la transformation de leur administration, rencontrent fréquemment les membres de l’assemblée. « Au départ, c’était une démarche de pilotage qui devait permettre à l’ensemble de l’administration de s’approprier le projet d’administration, de l’embarquer et de lui donner une utilité concrète », précise Olivia Fortin, adjointe au maire chargée de la modernisation, du fonctionnement, de la transparence, de la co-production de l’action publique et de l’open data. Désormais, l’assemblée des agents est également associée aux ateliers sur la modernisation de la collectivité, lancés avec le directeur général des services. Par exemple, sur la convention entre la ville de Marseille et le FIPHFP*, relative aux agents en situation de handicap.

* Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

ET AUJOURD’HUI ?

Parallèlement à leur participation à l’assemblée, les agents continuent à exercer leurs missions, et ils ne sont donc pas toujours disponibles car souvent sollicités — pas loin d’une cinquantaine de fois depuis sa création. « Or, de nombreux métiers rencontrent des problèmes d’effectifs et il est parfois difficile aux agents de se libérer pour participer à des réunions, constate Olivia Fortin. Raison de plus pour que le temps qu’on leur demande de consacrer à l’assemblée soit réellement utile et que leurs propositions soient suivies. C’est une question de confiance mutuelle ». Plusieurs membres de l’assemblée des agents travaillent depuis longtemps pour la ville et souhaitaient voir évoluer certains sujets, ce qui les a motivés pour y participer. Grâce à son expertise, l’assemblée des agents cible précisément les préoccupations quotidiennes des agents et celles des usagers. La principale évolution du dispositif est sa pérennisation, qui est en cours. « Nous avons travaillé avec l’assemblée des agents à l’élaboration

de sa propre charte, ajoute Olivia Fortin. Nous avons testé avec elle l’amélioration de l’annuaire des services de la ville, élaboré la charte des agents et des valeurs de la collectivité, qui doit servir de préambule au projet d’administration. Nous l’associons à la conception de tous les outils de communication interne, comme l’intranet de la ville. Nous sommes dans une démarche de participation très large de cette assemblée ».

Tiers de confiance L’assemblée des agents promeut aussi un rôle de « tiers de confiance » vis-à-vis des agents. Ses membres veillent à la bonne transcription des échanges et portent leurs propositions au sein des instances de décision. L’assemblée contrôle et vérifie la mise en œuvre des actions dans le temps et fait un reporting vers les agents.