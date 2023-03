Une réorganisation administrative pérenne accompagne la mission de secours des pompiers

Prix de l’innovation Club finances - Afigese

Publié le 15/03/2023 • Par Clémence Villedieu • dans : Actu experts finances, Actualité Club finances, France, Innovations et Territoires

Une nouvelle organisation en mode projet s’appuyant sur les valeurs de l’établissement soutient la mobilisation des agents du Sdis du Pas-de-Calais. Cela lui a valu d'obtenir en 2022 le Prix de l'innovation du Club finances de «La Gazette» et de l'Afigese dans la ­catégorie «management public local».

Le Club finances de « La Gazette » et l’association Afigese récompensent chaque année les collectivités faisant preuve d’innovation en matière financière ou de gestion. Nous vous présentons cette semaine le lauréat 2022 dans la ­catégorie « management public local ».

En 2018, le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) du Pas-de-Calais connaît, à l’instar des autres Sdis, une cure d’austérité financière. « Nous avions constaté une dérive des coûts de structure, des coûts des hommes – due à la revalorisation statutaire – et, en parallèle, des ressources financières en tension. Et la structure en silos n’était pas favorable à la réalisation d’économies d’échelle », résume le colonel ­Florent ­Courrèges, directeur départemental adjoint (DA) du Sdis. Le sujet est pris à ...