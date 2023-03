Le fonds « Mutuelles impact » : un partenariat inédit avec les collectivités

Investissement

Publié le 06/03/2023 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Décryptages finances, France

Fonds d’investissement à impact social et environnemental dédié à la santé et au médico-social, Mutuelles Impact, réunit des investisseurs aguerris, les mutuelles et, des nouvelles venues, des collectivités territoriales de la région Grand-Est. Le scénario reste à écrire car rien n’oblige le fonds à irriguer les territoires investisseurs.

Les collectivités s’invitent au tour de table du fonds « Mutuelles impact ». «Cet outil créé depuis deux ans et demi fait sens car il réunit, pour la première fois, des professionnels du secteur. Si les mutuelles ont toutes des stratégies d’investissements spécifiques, avec ce nouveau fonds, se sont réunies des mutuelles de taille et de métiers différents, des mutuelles d’outre-mer ou encore des unions régionales de la Mutualité Française » détaille Alexandre Tortel, directeur de mission de Mutuelles impact. Soit au total 66 investisseurs. Et depuis janvier, et c’est original, les collectivités sont de la partie. Le plus souvent, les collectivités, et plus précisément les régions, sont à l’initiative de ce véhicule financier et leurs partenaires privés, sont ...

