Un village intergénérationnel prend vie sur l’emplacement d’un ancien Ehpad

Publié le 17/03/2023 • Par Sophie Le Renard • dans : Actu expert santé social, Régions

A la suite du déménagement de son Ehpad, Grand-Champ a voulu développer des logements pour tous. Des seniors en perte d’autonomie, des étudiants, des jeunes actifs ou des sportifs ont désormais la possibilité de cohabiter sur le site, dans un village intergénérationnel qui allie logement adapté, résidence jeunes et accès à des services, au cœur de la ville.

Chiffres-clés Financement : subventions des caisses de retraite Agirc Arrco, prêt de la caisse d’assurance retraite (Carsat) et aides de la région, du département et de l’agglomération.

[Grand-Champ, Morbihan, 5 800 hab.] A Grand-Champ, le déménagement, en 2015, d’un ancien établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ephad), construit dans les années 70, a interrogé la municipalité. « Nous souhaitions coller aux besoins des habitants de la commune en adaptant notre offre, explique Yves Bleunven, le maire. Notre idée était d’augmenter le nombre de solutions dans les parcours résidentiels, en créant de nouveaux segments de logements et pas seulement de l’­habitat classique. »

Un partenariat a alors été engagé avec le bailleur social départemental Bretagne sud Habitat et des associations, car « il nous était impossible de traiter seuls ces problématiques », précise le maire. C’est ainsi que le projet de construction du village intergénérationnel de Lanvaux est né, dont l’ambition était de répondre à différents enjeux : le vieillissement de la population, la proximité avec le centre-bourg, l’accès aux services liés à la dépendance, le ­maintien à domicile ou des logements abordables pour les étudiants et les apprentis confrontés à la concurrence de Airbnb dans cette région touristique. Mis en service en janvier 2021, il a été inauguré en ­septembre de la même année.

Population vieillissante

Le point de départ de cette opération fut la démolition partielle et la transformation de l’ancien Ephad, propriété de ­Bretagne sud Habitat, et sa rétrocession à la commune pour un euro symbolique. Situé en centre-bourg, à 500 mètres de la mairie et aménagé autour de la place des ­Solidarités, ce nouveau quartier comprend, depuis fin 2020, des logements sociaux adaptés, des habitations pour les jeunes actifs, une salle polyvalente, une maison des solidarités, un guichet unique qui rassemble différents acteurs sociaux et huit dortoirs de 42 couchages pour des groupes scolaires et sportifs. « Notre commune est très dynamique sur le plan sportif, avec la présence de la fédération départementale de randonnée et du pôle “espoir cycliste” dont les athlètes sont fréquemment logés dans cette résidence de tourisme », note le maire.

Quinze pavillons neufs et dix ayant bénéficié d’une réhabilitation confèrent à ce secteur un ensemble esthétiquement homogène. Ces maisons blanches

