De plus en plus de femmes sans-abri: la ville de Marseille se mobilise

Sans-abrisme

Publié le 14/03/2023 • Par Sophie Bourlet • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Yes We Camp

Selon l’INED, en France deux personnes sans-domicile fixe sur cinq sont des femmes. Un chiffre en constante augmentation. La Ville de Marseille veut mettre en place une politique volontariste, en partenariat avec l’État. Reportage à l’Auberge Marseillaise.

Naïma, 43 ans, a perdu son logement en mai 2022. Après six mois dans la rue, elle est orientée par l’ASUD vers l’Auberge marseillaise. Voilà quatre mois qu’elle est hébergée dans ce qu’elle appelle « un petit village ». Dans cette ancienne auberge de jeunesse nichée au cœur des beaux quartiers de Marseille mis à disposition par la mairie, un consortium de neuf associations accueillent 70 femmes et enfants. Une initiative innovante mise en place après le confinement. « Je suis très fière de ce projet. On a cherché à créer des unités plus petites et à élargir les activités et les profils », raconte Audrey Garino, l’adjointe municipale aux affaires sociales.

« Ce n’est pas rien d’être dans le 8e arrondissement. Il faut donner de l’espace à des gens qui n’ont rien », note Mireille ...

