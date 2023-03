Comment la réforme des fourrières facilite le quotidien des polices municipales

Voirie

Procédure chronophage, camion dédié, accueil des véhicules enlevés… La gestion de la fourrière automobile vire parfois au casse-tête pour les collectivités. La police municipale assure la mise en fourrière des véhicules en stationnement gênant ou abusif ainsi que l’enlèvement des véhicules épaves. Le système d’information national des fourrières en automobiles, généralisé en avril 2021, simplifie au quotidien le travail des policiers municipaux.

Chiffres-clés 1 500 polices municipales et près de 6 000 policiers municipaux sont inscrits au SI fourrière. Ce dernier est également utilisé quotidiennement par les services de l’Etat (88 préfectures, 12 sous-préfectures, près de 20 000 unités de police). Source : ministère de l’Intérieur, 2023.

Véhicules ventouses, épaves abandonnées sur un parking, voitures mal garées… La gestion du stationnement et de la fourrière automobile est l’une des préoccupations majeures des élus, et donc de leurs polices municipales (PM). Afin de simplifier la gestion au quotidien de cette activité, le ministère de l’Intérieur a expérimenté en novembre 2020 – avant de le généraliser en avril 2021 – un système d’information national des fourrières en automobiles (SI fourrière), commun aux policiers municipaux et à la police et la gendarmerie nationales.

Gestion améliorée

Grâce à l’automatisation de certaines tâches (classement des véhicules par algorithme, calcul du délai d’abandon ou transmission d’informations aux commissariats aux ventes, etc.) et à la simplification de la procédure de mise en fourrière (mainlevée réputée donnée pour les véhicules abandonnés, réduction du délai d’abandon de trente à quinze jours des véhicules aliénables…), la gestion des fourrières s’est nettement améliorée ...