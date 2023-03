Réforme des retraites : pourquoi les femmes de la fonction publique sont désavantagées ?

Réforme des retraites

Publié le 07/03/2023 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

A la veille d'une nouvelle mobilisation contre le projet de réforme des retraites, le ministre de la Fonction publique a communiqué une série de mesures en faveur de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Lesquelles n'améliorent en rien la situation actuelle et les effets du projet, selon plusieurs syndicats. Qui appellent à agir à la source : leurs conditions d'emploi.

Chiffres-clés Taux de grévistes du 7 mars (à la mi-journée) :

- Fonction publique d'État : 24,4 %

- Fonction publique territoriale : 11 %

- Fonction publique hospitalière : 5,4 % de participation (personnels grévistes absents) 9,4 % de mobilisation (personnels grévistes absents + personnels grévistes assignés)

Source : Ministère de la Transformation et de la Fonction publiques

La journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites, organisée à la veille de la journée internationale des droits des femmes, est l’occasion de revenir sur la situation particulière des agentes de la fonction publique.

Selon l’étude d’impact de la réforme, les femmes françaises devraient voir leurs pensions augmenter grâce à la revalorisation du minimum à 1 200 euros (plus 1 % pour la génération d’avant 1966, plus 2,2 % pour celles d’après). En raison de leurs carrières hachées, elles devront toutefois travailler plus longtemps que les hommes. Ce que le gouvernement a fini par admettre du bout des lèvres : « Les femmes sont un peu pénalisées par le report de l’âge (…) Elles sont un peu plus impactées », a reconnu le 23 janvier le ministre des relations avec le ...

