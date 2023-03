Le débit du Rhône mis à mal par le changement climatique

Eau

Une étude de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse révèle que sur les 60 dernières années, les débits du Rhône ont baissé de 7% à la sortie du lac Léman et de 13% en Camargue. Même si le Rhône reste le fleuve le plus puissant du pays, les économies et les aménagements sont indispensables pour préserver une ressource que les scientifiques prédisent encore plus faible dans les prochaines années.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Eau - assainissement

Eau potable