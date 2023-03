Les biodéchets triés à la source ont leur rebrique ICPE

Déchets

Publié le 06/03/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Un décret du 2 mars crée une rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relative aux activités de déconditionnement des biodéchets triés à la source en vue de leur valorisation organique.

Il modifie aussi la rubrique relative aux installations de production de chaleur ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération.

Un premier arrêté du 2 mars définit les dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration pour la rubrique n° 2783 relative aux activités de déconditionnement de biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source en vue de leur valorisation organique. Les installations de déconditionnement de sous-produits animaux et produits dérivés doivent respecter par ailleurs les dispositions du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 et du règlement (UE) n° 142/2011 du 25 février et obtenir un agrément sanitaire dans les conditions prévues par l’arrêté du 8 décembre 2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés en application de ces deux règlements.

Un second arrêté du même jour définit lui aussi les dispositions applicables à ces ICPE, qui portent sur la prévention des accidents et des pollutions, les émissions dans l’eau, les émissions dans l’air, le bruit, et les déchets générés par l’installation.

Cet article est en relation avec le dossier