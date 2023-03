Fonds vert : tout doit disparaître en 2023 !

Financements

Publié le 17/03/2023 • Par Fabian Meynand • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

C’est la grande braderie du Fonds Vert ! Le Gouvernement est clair : il importe d'engager l'intégralité des 2 milliards d'euros du Fonds avant la fin de l'exercice 2023. Des points de consommation des crédits sont d’ores et déjà prévus en mars, en juin puis à l’automne 2023. Nous publions le détail de ce Fonds vert ainsi que les démarches pour réaliser une demande.

Un Fonds doté de 2 milliards d’euros et avec 13 mesures

Le Gouvernement aura su capter l’attention des collectivités locales avec la mise en place du « Fonds vert », c’est le moins que l’on puisse dire. Et pour cause, celui-ci répond à l’une des principales préoccupations des Français et des collectivités locales, à savoir l’écologie et la sobriété énergétique.

Mais la thématique « verte » n’est pas le seul point d’attention ; l’enveloppe affectée au fonds mis en place et la volonté d’engager l’ensemble des crédits sur le seul exercice 2023 a aiguisé les appétits. Car l’enveloppe prévue est sans précédent : 2 Mds d’euros qui devront être engagés (la dépense pouvant, elle, s’étaler sur une période pluriannuelle) avant le 31 décembre 2023 date de clôture du fonds ...

[100% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite