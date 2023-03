La bicyclette en ville, ça s’apprend !

[Start-up] Mobilité

Publié le 10/03/2023 • Par Sophie Le Renard • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France, Innovations et Territoires

BicyclAide mène des actions en faveur de la pratique cycliste. Elle propose différents services pour étoffer l’écosystème du vélo comme une alter­native sérieuse à la voiture, notamment pour les déplacements de proximité. Mais de multiples freins et appréhensions à la pratique du vélo doivent être levés pour arriver à cet objectif.

«La mission que nous nous sommes fixée est plus que jamais d’actualité : développer l’usage du vélo dans toute l’Ile-de-France et faire profiter de ses multiples bienfaits au plus grand nombre », déclarait Mathieu ­Chabaud, directeur de ­BicyclAide, lors de l’inauguration, en 2022, de la boutique-atelier créée par cette société coopérative d’intérêt collectif. Installée à ­Courbevoie (Hauts-de-Seine), à proximité du quartier de La Défense, cette structure met en place différents types d’actions en faveur de la pratique cycliste en direction des citoyens, des scolaires, des entreprises et des collectivités locales.

Ouverture du capital

Si la pratique du vélo connaît un essor depuis le premier confinement, avec une progression de 31 % par rapport à 2019, cela ne devrait toutefois pas être suffisant pour atteindre l’objectif fixé par l’Etat, soit 12 % de part modale, en 2030. « L’aspect positif du vélo est mieux compris. Il est aujourd’hui plus facile d’exercer notre métier. Et l’installation d’infrastructures cyclables supplémentaires constitue une évolution importante », affirme ­Mathieu ­Chabaud.

En 2009, un collectif de citoyens situé à Clichy a créé une association engagée dans la promotion du vélo comme moyens de déplacement. C’est sur cette base que BicyclAide est née, en 2015. Cette entreprise de l’économie sociale et solidaire a ouvert son capital à ses salariés, mais aussi à des collectivités, comme Gennevilliers, qui participe au projet depuis le début (lire ci-dessous), à des fournisseurs, à des associations et à une filiale de La Poste.

900 jeunes formés

BicyclAide assure la vente, l’entretien et la réparation de vélos dans ses nouveaux locaux. Elle propose en outre à ses clients d’apprendre à s’occuper du leur. Elle installe des barnums au pied d’immeubles de bureaux, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, sur les marchés… « Au-delà de la réparation, ce sont des moments d’échange qui portent sur la nécessaire pratique du vélo. Nous tentons de rassurer les futurs cyclistes urbains car il reste beaucoup d’appréhensions », note ­Mathieu ­Chabaud, qui revendique la réparation de plus de 2 000 vélos en une année.

Pour combattre la peur de rouler à vélo, BicyclAide organise aussi des formations théoriques et pratiques dans les entreprises, les collectivités ainsi qu’en milieu scolaire. Les enseignements de séances intitulées « savoir rouler à vélo » ont bénéficié à 900 jeunes.

BicyclAide compte six salariés, dont trois mécaniciens et une personne spécialisée dans l’éducation à la mobilité. « Proposer des services qui viennent étoffer l’écosystème du vélo comme alternative sérieuse et désirable à l’autosolisme dans les déplacements de proximité est la raison d’être de BicyclAide. Mais il reste beaucoup à faire », estime Mathieu Chabaud.

Contact : Mathieu Chabaud, directeur,mathieu.chabaud@bicyclaide.fr

« Dans les quartiers populaires, le vélo reste à développer » Pauline Manach, chargée d’études « mobilités et développement durable » à la ville de Gennevilliers (49 900 hab., Hauts-de-Seine) « Notre ville a décidé de soutenir BicyclAide en entrant à son capital à hauteur de 20 parts car, dans les quartiers populaires, le vélo reste à développer. Il y a une moins bonne maîtrise de ce mode de déplacement de la part des parents, qui rejaillit sur les enfants. Il faut faire passer le message que la bicyclette peut être un bon substitut à la voiture. Nous avons mis en place des aides à hauteur de 100 euros pour l’achat d’un vélo mécanique et reçu 200 demandes. Des cours de perfectionnement ont été organisés pour les agents de la commune. Nous travaillons aussi avec le conseil départemental des Hauts-de-Seine dans le cadre de schémas cyclables, notamment pour relier le port au nord de la ville. »