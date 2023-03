Les conseils de développement n’ont pas dit leur dernier mot !

Démocratie participative

Dans les grandes intercos où ils sont obligatoires, les conseils de développement ont subi la concurrence des autres instances de démocratie participative mais ont réinventé leurs méthodes de travail. Les élus ont tout intérêt à les solliciter car ils sont des caisses de résonance des attentes citoyennes.

Une instance de retraités qui débattent les longs après-midi d’hiver dans une salle communale prêtée pour l’occasion ? « Faux ! » rétorque ­Dominique ­Valck, coprésident de la Coordination nationale des conseils de développement. D’après cet ardent défenseur des « codév’ », il faut cesser d’appréhender ces conseils de concertation comme des instances destinées à des citoyens âgés en manque d’acti­vité. Créés par la loi « Voynet » du 25 juin 1999, les conseils de développement sont obligatoirement mis en place dans les établissements publics de coopéra­tion intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants (métropoles, communautés urbaines, d’agglomération ou de communes), ainsi que dans les pôles d’équilibre territorial et rural. Ils peuvent aussi être instaurés dans des intercos plus petites, selon la volonté du pouvoir politique local.

Position complémentaire

« La loi “­Lecornu” a voulu leur faire la peau mais nous nous sommes battus pour défendre le bien-fondé de leur action », explique ­Dominique ­Valck. En effet, la loi « engagement et proximité » du 27 décembre 2019 a relevé le seuil de mise en place obligatoire d’un conseil de développement dans les intercos de 20 000 à 50 000 habitants. Un drôle de cadeau pour les 20 ans de ces instances participatives, qui sont les seules à être inscrites dans la loi !

­Alexandra ­Vidal, déléguée générale de la Coordi­nation nationale des conseils de développement, ­constate que ce changement législatif a eu des conséquences importantes sur plusieurs codév’. « Certains ont été supprimés par décision politique du fait de la fin de leur caractère obligatoire. D’autres sont peu actifs faute de budget alloué à leurs actions et au manque d’inté­rêt des élus », déplore-t-elle.

Il faut également relever que l’écosystème de la démocratie participative locale n’est plus le même depuis leur création. Certains d’entre eux se sont demandé quel rôle jouer face à des collectivités qui multiplient, ces dernières années, les dispositifs de concertation citoyenne. A ­Grenoble Alpes métropole (49 communes, 445 100 hab.), alors que se mettait en place la convention citoyenne métropolitaine pour le climat, début 2022, un enjeu de lisibilité s’est posé au conseil de développement. ­Marie Lyne Mangilli,­ ­chargée de mission au sein de la collectivité, se rappelle­ les ­questionnements de l’époque : « Nous étions face à un défi de visibilité dans l’écosystème participatif de la métropole. Quel positionnement adopter face à cette convention citoyenne ? Quelle identité revêtir ? »

« Les conseils de développement ont dû réagir à ces changements législatif et participatif. Ils s’éloignent progressivement du modèle de la loi “Voynet” en ouvrant davantage leurs portes aux citoyens », analyse ­Alexandra ­Vidal. Car, au lieu de se placer en retrait ou en lutte ­contre les autres instances participatives, « les conseils de développement se sont positionnés en complémentarité ».

Caisse de résonance des ­préoccupations

Pour y parvenir, les codév’ ont pu ­compter sur la souplesse de la loi, qui ne leur impose pas de statut spécifique. Ils peuvent ainsi décider de leur organisation interne. A son origine, en 2007, celui de la communauté d’agglomération (CA) du Cotentin (129 communes, 179 500 hab.) était composé de trois collèges réunissant acteurs économiques, ­publics et issus de la vie associative. « En 2018, nous avons constaté un essoufflement de la part des membres. Nous avons donc décidé d’ouvrir un quatrième collège composé, cette fois-ci, uniquement d’habitants “lambda” », relate Anne-­Cécile ­Renouard, chargée de projet à la CA.

Cette ouverture s’est révélée salvatrice pour l’instance. « Nous avons tout remis à plat afin de devenir un espace d’échanges », ajoute-t-elle. Organisation de visites, de cycles de conférences… Elle se réjouit « d’avoir réussi à toucher des populations qui étaient éloignées des autres dispositifs de ­concertation citoyenne ». A la métropole de Lyon (59 communes, 1,41 million d’hab.), le changement de majorité politique a entraîné un « lifting citoyen » du conseil de développement. « Les nouveaux élus métropolitains ont souhaité créer une autre dynamique du codév’ en augmentant le nombre de citoyens y ­siégeant », se souvient Amandine ­Toussaint, ­chargée de mission.

En mai 2022, un comité d’organisation, composé de 45 citoyens, a été lancé. Il est garant des travaux réalisés et a notamment la charge d’orga­niser trois fois par an des assemblées citoyennes portant sur des sujets d’actualité. Exit, donc, la présidence et l’unique collège des « sachants » formé d’anciens élus, le codév’ lyonnais remodelé se veut « une caisse de résonance des ­préoccupations des habitants ».

Laboratoire de prospective

Les conseils de développement peuvent surtout ­compter, pour évoluer, sur leur créativité en matière de méthode de travail. Nombreux sont ceux à avoir opéré un virage participatif dans leurs travaux. Ainsi, les rapports volumineux rédigés par des experts ont été complétés par des enquêtes de terrain, un atout qui permet d’identifier les signaux faibles.

Refondé en un « laboratoire de prospective et agitateur d’idées » depuis avril 2022, le codév’ de la métropole grenobloise en est l’illustration parfaite. « Nous sommes passés d’une posture inquisitrice à un rôle de médiateur entre la métropole et les habitants », relate sa chargée de mission, Marie Lyne Mangilli. Finis les « il faudrait que » et « la métropole devrait », le codév’ grenoblois est devenu un lieu de débats où la collectivité peut nouer des liens avec sa population. « Par exemple, nous organisons des “marches sensibles” pour aller à la rencontre des habitants et faire remonter aux élus leurs attentes », détaille Marie Lyne ­Mangilli.

Le codév’ de Metz s’est aussi transformé. Fin 2021, il a cosigné avec la métropole (45 communes, 230 000 hab.) un cadre de coopé­ration qui réactualise son rôle et ses missions. On peut y lire que le codév’ est désormais « un lieu de médiation des débats […], il contribue à faire émerger et à ­recueillir la parole du citoyen […], il mobilise les expertises d’usage ou les savoirs acquis par l’expérience ». Dominique Valck, coprésident de la coordination nationale, est très fier des changements de méthode de travail opérés par une majorité des codév’. « Ils ont troqué le travail en chambre au profit de débats mouvants et d’auditions afin d’aller chercher l’ingénierie du “sensible”, les personnes silencieuses », observe celui qui est aussi président du conseil de ­développement de la métropole du Grand Nancy (20 communes, 257 900 hab.).

Il défend cette nouvelle approche « systémique », avec des méthodes « subtiles et inclusives ». « Ce n’est pas une concertation “one shot”, telle que celle qui consiste à sonder la préférence des habitants pour la couleur d’un tram, qui va être systémique. Seuls les codév’ permettent un débat apaisé, loin des visions politiques », assure ­Dominique ­Valck, selon qui ces instances participatives sont « la cerise sur le gâteau de la ­démocratie ».

« Le rôle des codév’ pourrait être d’organiser la concertation citoyenne » Guillaume Gourgues, maître de conférences en science politique à l’université Lumière Lyon 2 « Beaucoup de citoyens débarquent dans les conseils de développement et se demandent comment ils fonctionnent. Quelle est leur place dans l’écosystème de la démocratie participative ? Ils peuvent être vus comme un conseil de plus alors que leur rôle pourrait consister à organiser la concertation citoyenne à la place des élus et à s’imposer davantage. Je plaide pour cette attribution, même si je crains que les élus ne voudront pas lâcher ce pilotage. Je regrette également que les codév’ passent leur temps à s’excuser d’être là. A la différence des autres conseils citoyens, ils ont une existence légale. Ils n’ont donc rien à perdre à mettre le poing sur la table et à adopter une posture plus revendicative. »

« Notre forme associative nous permet de nous questionner sur nos méthodes » Silas Scott-Moncrieff, animateur du conseil de développement de la CC d’Erdre-et-Gesvres (12 communes, 63 200 hab., Loire-Atlantique) « Initialement créé en 2006 à l’initiative des élus de la communauté des communes d’Erdre-et-­Gesvres sous la forme d’une association “loi 1901”, le conseil de développement a procédé à plusieurs changements ces derniers temps. A l’origine, il y avait un président, un bureau et trois chambres représentant les entreprises, les associations et les citoyens du territoire. Désormais, c’est la chambre des citoyens qui est la plus active. Nous avons également fait évoluer nos méthodes de travail : nous agissons par sujet et non plus par expertise. Notre objectif est de faire un pas de côté par rapport à la politique publique et d’émettre des signaux faibles, comme le ferait un organe de réflexion. C’est notre forme associative qui nous permet de nous questionner en permanence, tant sur notre composition que sur nos méthodes de travail. »