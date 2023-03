Les « compliance officers », stratèges contre la corruption

Déontologie

Publié le 09/03/2023 • Par Martin Delacoux

Des postes de « compliance officers » sont créés petit à petit dans les collectivités afin de répondre aux obligations légales de déontologie.

«Une quoi ? » Quand on parle à plusieurs représentants du personnel de la ville et de la métropole de Toulouse de la « compliance officer » qui a été embauchée, la réponse est systématique ! Le titre en anglais y est évidemment pour beaucoup, mais pas seulement. Même si l’on souffle le nom d’­Alexandra Lamy, chargée de cette mission depuis plus de deux ans, ils n’y voient pas plus clair. Le poste et la fonction restent mal identifiés à ­Toulouse métropole comme dans d’autres collectivités, malgré la multiplication des textes sur la déontologie et la transparence, de la loi « Sapin 2 » à la loi « ­Waserman », qui améliore la protection des lanceurs d’alerte.

Cartographie des risques

Ils sont encore peu nombreux à exercer ce métier en ­France. « Il reste très marginal, ­confirme ­Samuel Dyens, avocat et ­consultant spécialiste des collectivités. ­Toulouse n’est pas ­précurseur, mais presque. » Pourtant, ce nouveau rôle apporte une véritable plus-value à la collectivité, si l’on en croit ­Eric ­Ardouin, directeur général des services de la ville et de la métropole. Il ne tarit pas d’éloges sur les bienfaits de la création de cet emploi. « Cela participe à la prise de conscience des risques ­individuels et collectifs en matière de déontologie. »

Alors, ­« compliance officer », quèsaco ? Le terme anglo-saxon rebute ceux qui sont attachés à trouver des synonymes français. D’ailleurs, ­Alexandra ­Lamy signe ses mails avec le titre « chargée de conformité ». Ayant jusqu’ici travaillé dans le privé, elle a été recrutée pour bâtir une cartographie des risques déontologiques et pour gérer toute la stratégie anti­corruption et de ­conformité de la collectivité. Une mission large qui, selon ­Samuel Dyens, ne peut se résumer à ce que l’on entend généralement derrière le terme de ­conformité : « ­J’utilise donc “compliance officer” à défaut, parce que nous n’avons pas une bonne traduction de cette fonction pour le moment. »

La fonction revêt un aspect pionnier, qui n’est pas sans déplaire à ­Alexandra ­Lamy. « On a le sentiment de tâtonner un peu dans le noir, on est en train de créer quelque chose de nouveau. C’est passionnant ! » décrit-elle. Avant de se lancer dans la mise au point d’une cartographie des risques, la « chargée de conformité » a pu être épaulée d’un cabinet de ­conseil et ­contacter plusieurs collègues à des postes similaires afin de s’orienter sur la bonne voie.

Durant près de deux années, celle qui a signé pour trois ans en tant qu’attachée, s’est attelée à cette cartographie. Le chantier herculéen terminé, elle pourra se consacrer à d’autres missions : la formation, la sensibilisation, la ­formalisation d’un code de ­conduite… Un processus plus clair sur le lancement d’alertes sera mis en place, avec un protocole écrit. Une manière de distribuer correctement les rôles et d’être efficace en cas de signalement.

Implication des agents

Ces travaux semblent parfois menaçants aux yeux des agents. Concernant la cartographie des risques, « plusieurs services sont venus en traînant un peu des pieds. Ils avaient l’impres­sion qu’il n’y avait pas de risques chez eux », se souvient ­Eric ­Ardouin. Très vite, ils se sont sentis plus impliqués en s’apercevant que certains manquements peuvent survenir sans volonté de détourner la loi, presque sans s’en rendre compte. « Finalement, les retours ont été très positifs », assure Alexandra ­Lamy.

La remise à plat de certains processus a été bien acceptée. Comme l’affirme Eric Ardouin, « elle a très bien fait comprendre aux gens qu’elle est là pour les titiller, parfois, mais, surtout, pour leur éviter de se retrouver en situation de risque. »